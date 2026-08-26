Metro de Lisboa e sindicatos com entendimento para revisão parcial do Acordo de Empresa

O Metropolitano de Lisboa (ML) e as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores chegaram a um entendimento para a revisão parcial do Acordo de Empresa (AE), anunciou esta quarta-feira a transportadora.

Em comunicado, o ML refere que o “entendimento abrange matérias relacionadas com as condições de trabalho e a organização da atividade e estabelece um quadro de maior estabilidade e previsibilidade para os próximos anos”.

A transportadora adianta que, “entre as principais condições negociadas, destaca-se a prorrogação da vigência do Acordo de Empresa até 2032, contribuindo para um quadro de maior estabilidade e previsibilidade nas relações laborais nos próximos anos”.

O acordo agora alcançado, segundo o ML, “cria condições para continuar a responder aos desafios da empresa e do serviço prestado aos clientes, valorizando o papel dos trabalhadores na garantia diária de um serviço de transporte estruturante para a cidade de Lisboa”.

“Este entendimento resulta do processo de negociação coletiva desenvolvido entre o Metropolitano de Lisboa e as estruturas sindicais, procurando conciliar a valorização das condições de trabalho com as necessidades de organização e funcionamento da empresa”, realça o ML.