Metro de Lisboa investe 13,75 milhões de euros em acessos e equipamentos mecânicos

O Metropolitano de Lisboa vai investir um total de 13,75 milhões de euros na modernização, acessos e substituição de equipamentos mecânicos (escadas e elevadores) nas estações, encontrando-se atualmente 11 elevadores e 26 escadas rolantes fora de serviço..Em comunicado hoje divulgado, a empresa esclareceu que tem em curso um programa de "melhoria de acessibilidades e modernização de equipamentos mecânicos que existem nas estações da rede", inserido no âmbito do Plano Nacional para a Promoção da Acessibilidade, com o objetivo de alcançar o princípio de "Acessibilidade e Mobilidade para Todos"..De acordo com a empresa, o Metro de Lisboa dispõe em toda a sua rede de 117 elevadores, 234 escadas mecânicas e 10 tapetes rolantes..Segundo o Metro, encontram-se "imobilizados por avaria e em processo de reparação 11,1% de escadas mecânicas e 9,4% de elevadores", ou seja, 26 escadas mecânicas e 11 elevadores.."A reparação de avarias nestes equipamentos é uma prioridade para esta empresa e várias ações são desenvolvidas diariamente com vista a garantir as acessibilidades e a segurança dos clientes", refere a nota..As obras de modernizações e/ou substituições de equipamentos atualmente em curso ascendem a um total de 5,85 milhões de euros e decorrem nas estações da Baixa-Chiado, Campo Grande, Alameda I e II, Carnide e Pontinha..Na estação Baixa--Chiado decorre a modernização e substituição das escadas mecânicas, num investimento de 1,5 milhões de euros e cuja previsão de conclusão é final de 2023..Está igualmente prevista a modernização e substituição de um elevador, obra que tem início previsto para 12 de outubro e que deve estar concluída em fevereiro de 2024, num investimento de 323 mil euros..No Campo Grande decorre a modernização e substituição das escadas mecânicas, uma obra no valor de 2,9 milhões de euros, que se prevê terminada no final do ano..Já na estação Alameda I e II, começa em 05 de setembro a substituição de cinco elevadores, um investimento de um milhão de euros, com previsão de final de obra igualmente no final do ano..Nas estações de Carnide e Pontinha está a ser feita a manutenção das escadas mecânicas, investimentos de 55,5 mil euros e 74 mil euros, respetivamente, com conclusão de obra prevista para final de setembro e outubro..Está igualmente prevista a realização de empreitadas para melhorar os acessos às estações Campo Pequeno, Picoas, Martim Moniz e Intendente, num valor total de 7,9 milhões de euros, garantido que estas estações tenham, também, acessibilidade plena..O jornal Público noticiou na segunda-feira que o Metro de Lisboa tinha 26 escadas rolantes e 16 elevadores imobilizados por avaria, adiantando que a empresa tem obras em curso, mas que se queixa de que os fornecedores têm falta de meios e não adquirem atempadamente as peças necessárias para as reparações.