Microsoft afasta ciberataque como causa da falha global de serviços

Um dirigente da gigante norte-americana de programação garantiu esta sexta-feira, 13 de novembro, que não foi detetado até ao momento "nenhum sinal de ação maliciosa ou de ciberataque" que possa ter causado a falha global nos serviços Microsoft 365 para empresas.
"Por enquanto, posso confirmar que não há indícios de que isto seja o resultado de uma atividade maliciosa ou cibernética", escreveu, na rede social X, o vice-presidente executivo da Microsoft Copilot, Charles Lamanna.
Na mesma mensagem, o executivo lamentou as interrupções que afetaram serviços como o serviço de correio eletrónico Outlook e a plataforma de videoconferências Teams "em todas as regiões" do mundo.
Inicialmente, a tecnológica reconheceu ter identificado falhas no acesso dos utilizadores às caixas de correio do Exchange Online, um serviço de correio eletrónico na nuvem, nas Américas. O problema espalhou-se posteriormente para várias outras regiões, tendo sido relatadas falhas em locais como a Austrália, Reino Unido ou Portugal.
Segundo explicou a própria empresa na rede social X, parte da infraestrutura em "múltiplas regiões" apresentava uma "carga elevada", o que resultou em erros de conectividade.
O portal especializado DownDetector, que monitoriza este tipo de incidentes em todo o mundo, registou picos nas últimas horas, incluindo nos serviços do Microsoft 365, um pacote na nuvem que inclui o Word, Excel, PowerPoint, entre outros, e na ferramenta de inteligência artificial (IA) Microsoft Copilot.
A Microsoft admitiu que as medidas para resolver a falha global não estão a funcionar "como esperado", e garantiu que está a procurar alternativas.
"Acompanhamos o estado das alterações aplicadas para melhorar a manutenibilidade do serviço e confirmamos que não estão a produzir os efeitos desejados", disse a gigante norte-americana.
"Estamos a identificar alternativas que podem ser implementadas para aumentar a capacidade, face a desequilíbrios persistentes na gestão do tráfego", acrescentou a Microsoft, numa mensagem publicada na rede social X.
Numa nota divulgada pelas 23:00 de quinta-feira (hora de Lisboa) no seu 'site', a Microsoft disse que tinha iniciado "o regresso de parte dos servidores afetados à operação, e mantêm-se estáveis até ao momento".
"Também redirecionamos o tráfego e as ligações para rotas alternativas sempre que possível, observando uma recuperação parcial em algumas regiões", acrescentou a empresa.
A Microsoft indicou ainda que otimizou o seu "processo de recuperação para acelerar o regresso dos restantes servidores à operação".
"Para auxiliar ainda mais na recuperação, estamos a implementar medidas de gestão de tráfego num local específico, visando reduzir a carga sobre a infraestrutura afetada; caso observemos resultados positivos, iremos alargar estas medidas a outros locais", detalhou.
"Quando a capacidade for sendo restabelecida, os utilizadores poderão notar uma recuperação gradual, à medida que os seus clientes se voltam a ligar ao serviço", concluiu na mais recente atualização sobre o problema.
Ao final da tarde de quinta-feira, a Microsoft admitiu que os utilizadores poderiam "não conseguir ligar-se a vários serviços do Microsoft 365".
A empresa adiantou que parte da infraestrutura registava uma carga elevada em várias regiões, o que estaria "provavelmente a contribuir para os erros de conectividade".