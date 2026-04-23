Microsoft avança com mais de 15 mil milhões para impulsionar IA na Austrália

A Microsoft anunciou, esta quinta-feira, 23, um investimento de 5,4 mil milhões de euros (18 mil milhões de dólares) na Austrália ao longo dos próximos três anos, focando-se em supercomputadores para inteligência artificial e cibersegurança.

Este investimento, o maior já feito pela empresa no país, foi destacado por Satya Nadella, chairman e CEO da tecnológica, que vê na Austrália um potencial significativo para transformar a IA em crescimento económico.

Com recursos abundantes de energia renovável e vastas áreas desabitadas, a Austrália está a posicionar-se como um destino ideal para centros de dados de alta intensidade energética. Este movimento visa modernizar a infraestrutura de supercomputadores e fortalecer a parceria com o governo australiano em cibersegurança.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, sublinhou a intenção de garantir que todos os australianos beneficiem das inovações em IA.

Simultaneamente, a Anthropic, uma das maiores e mais importantes empresas de Inteligência Artificial do mundo, está também a considerar investimentos semelhantes na região, como foi anunciado este mês.