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Microsoft convida 60 mil trabalhadores a abandonarem a empresa e acelera investimentos em IA

A tecnológica quer dar força à aposta em 'data centers' e anunciou que está disponível para deixar sair um quarto dos trabalhadores da empresa em todo o mundo
A Microsoft volta a mostrar-se disponível para deixar sair uma parte significativa da força de trabalho.
A Microsoft volta a mostrar-se disponível para deixar sair uma parte significativa da força de trabalho.LUSA
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A Microsoft vai lançar um programa de saídas voluntárias, para aproveitar os ganhos de eficiência que resultam do uso de inteligência artificial (IA).

De acordo com a CNBC, que cita uma pessoa próxima do tema, são elegíveis aproximadamente 60 mil trabalhadores. A força de trabalho da Microsoft conta com aproximadamente 223 mil profissionais em todo o mundo. Posto isto, está em causa mais de um em cada quatro trabalhadores (27%). De resto, não é a primeira iniciativa neste âmbito.

Em abril, a empresa anunciou pela primeira vez um programa neste âmbito, para o qual eram elegíveis 7% dos trabalhadores nos EUA. Três meses mais tarde, em julho, anunciou planos para despedir 4.800 trabalhadores. Enquanto isso, a Microsoft aumenta os investimentos em data centers, para criar capacidade de resposta para a procura de serviços ligados à IA. Os planos passam por reduzir custos e tornar a própria operação mais eficiente.

Os trabalhadores que decidam aderir ao programa devem apresentar essa intenção até ao início de dezembro e deixarão a empresa no dia 31 do mesmo mês, esclarece a mesma fonte.

Na quarta-feira (28 de outubro), a tecnológica vai apresentar os resultados operacionais do terceiro trimestre.

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