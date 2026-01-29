Microsoft: Faturação vai além do esperado, apesar de a 'cloud' perder fôlego

A Microsoft registou um crescimento de 16,7% da faturação no quarto trimestre de 2025, até aos 81,3 mil milhões de dólares, valor que fica acima das perspetivas. Ainda assim, o crescimento da cloud ficou aquém do que apontavam os mercados.

A empresa apresentou os resultados na noite de quarta-feira, 28, já após o fecho da bolsa de Wall Street.

O lucro líquido avançou para 38,46 mil milhões de dólares (24,11 mil milhões um ano antes). Em simultâneo, a margem bruta recuou para o nível mais baixo em três anos, ao ficar-se pelos 68%.

A receita que chega do Azure e outros serviços de cloud subiu 39%, o que significa que ficou abaixo dos 40% registados no trimestre anterior e não alcançou as perspetivas de 39,4%, apontadas pelos analistas à estação norte-americana CNBC.

As perspetivas de faturação para o primeiro trimestre cimentam-se agora entre 80,65 e 81,75 mil milhões de dólares, em linha com as perspetivas. Em simultâneo, a Microsoft aponta a um crescimento entre 37% e 38% no que diz respeito a vendas dos serviços cloud, ao passo que a margem operacional deverá ficar nos 45,1%, ou seja, 0,4 pontos percentuais abaixo do esperado.