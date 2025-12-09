Microsoft investe cerca de 15 milhões na Índia para impulsionar IA

A Microsoft anunciou esta terça-feira, 9, um investimento de 17,5 milhões de dólares (cerca de 15 milhões euros) na Índia, o maior que a empresa já fez na Ásia para desenvolver a Inteligência Artificial (IA).Após uma reunião entre o diretor-executivo da Microsoft, Satya Nadella, e o primeiro-ministro Narenda Modi, o responsável pela empresa de tecnologia escreveu na rede social X: “Obrigado, primeiro-ministro, por uma conversa inspiradora sobre a oportunidade da IA na Índia. Para apoiar as ambições do país, a Microsoft compromete-se a investir 17,5 milhões de dólares”.Trata-se do “maior investimento de sempre na Ásia, para ajudar a construir a infraestrutura, as competências e as capacidades soberanas necessárias para o futuro da Índia centrado na Inteligência Artificial”, acrescentou.Por sua vez, Narenda Modi assegurou na mesma rede social que teve “uma conversa muito produtiva com Satya Nadella”, demonstrando felicidade pela Microsoft ter escolhido a Índia para o seu maior investimento na Ásia.“A juventude do país irá aproveitar esta oportunidade para inovar e utilizar o poder da IA para um planeta melhor”, acrescentou o chefe do Governo indiano.Em outubro, a Google também anunciou um investimento de 15 milhões de dólares no país, o maior da empresa norte-americana na Índia até à data, para construir um centro de dados da IA.Nos últimos meses, Nova Deli estabeleceu contactos com empresas do setor tecnológico como a Qualcomm, a Ndivia, a Adobe ou a IBM para explorar as possibilidades do setor da IA na Índia.No entanto, o Governo indiano alertou que esta tecnologia está a ser utilizada como instrumento de poder no atual cenário de concorrência global e tensões geopolíticas, pelo que apelou ao reforço da autonomia estratégica dos países face à volatilidade global..Microsoft investe 8,6 mil milhões de euros em centro de dados de Sines\n