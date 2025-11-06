Microsoft irá reembolsar milhões de australianos por aumentos enganosos

A Microsoft anunciou esta quinta-feira, 6, que irá reembolsar cerca de 2,7 milhões de utilizadores australianos pelo pagamento do serviço Microsoft 365, após o regulador australiano acusar a empresa de ter induzido em erro clientes sobre os custos das assinaturas.A empresa norte-americana admitiu que “não comunicou com suficiente clareza” as alterações nas suas tarifas introduzidas em outubro de 2024, quando aumentou os preços dos planos pessoais e familiares em até 45%, ao integrar o seu assistente de Inteligência Artificial (IA) Copilot.Numa carta enviada aos clientes, a Microsoft pediu desculpas e ofereceu a possibilidade de voltar a um plano mais económico sem funcionalidade de IA, além de reembolsar os pagamentos efetuados desde 30 de novembro de 2024 para quem optar por essa opção antes do final de 2025.A resposta da empresa surge depois de a Comissão Australiana de Concorrência e Consumo (ACCC, na sigla em inglês) ter apresentado na semana passada uma ação judicial contra a tecnológica por alegadamente ocultar aos consumidores a existência de uma alternativa mais barata, conhecida como “Microsoft 365 Classic”, que mantinha as funcionalidades anteriores sem o modelo Copilot.“As empresas devem fornecer informações precisas sobre os seus serviços e preços. Não o fazer implica o risco de infringir a lei australiana do consumo”, advertiu a presidente da ACCC, Gina Cass-Gottlieb, ao anunciar a ação judicial.A Microsoft reconheceu que a sua atuação não cumpriu os padrões de transparência que a empresa “tem mantido há mais de 40 anos” no país e garantiu que “aprenderá com este erro”.As multas máximas por infrações à Lei Australiana do Consumidor podem chegar a 50 milhões de dólares australianos (cerca de 28,1 milhões de euros) ou 30% da faturação da empresa durante o período de infração.O Microsoft 365, que agrupa programas como Word, Excel, PowerPoint e serviços de nuvem através do OneDrive, integra Copilot como a sua principal ferramenta de IA generativa desde 2024..Microsoft disponibiliza gratuitamente o GPT-5 da OpenAI no Copilot