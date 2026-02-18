Microsoft vai investir mais de 42 mil milhões de euros para expandir IA no Sul Global

A Microsoft anunciou esta quarta-feira, 18 de fevereiro, um compromisso de investir cerca de 42 mil milhões de euros até final da década com o objetivo de levar os benefícios da inteligência artificial (IA) aos países do Sul Global.

"Estamos a partilhar hoje que a Microsoft está no bom caminho para investir 50 mil milhões de dólares [42,227 mil milhões de euros] até ao final da década, ajudando a levar a inteligência artificial aos países do Sul Global", disse o presidente da empresa, Brad Smith, que falava em Nova Deli na Cimeira de Impacto IA 2026 (AI Impact Summit 2026).

O executivo explicou que este investimento irá fazer parte de um programa de cinco etapas, concebido para garantir a adoção ampla e eficaz destas ferramentas em grande escala nas economias emergentes.

O plano de investimento, prosseguiu Brad Smith, também irá permitir que os países beneficiados contem com mecanismos de monitorização claros, garantindo que os cidadãos podem avaliar de forma transparente o progresso da implementação tecnológica.

"O nosso programa de cinco passos foi concebido para tornar a adoção da inteligência artificial uma realidade em grande escala, para que as comunidades tenham o que precisam para aceder, confiar nela e aplicá-la às suas prioridades locais", salientou o responsável.

A AI Impact Summit 2026 é a maior cimeira de inteligência artificial até à data, está idealizada como um cenário para definir o equilíbrio entre a inovação de ponta e a segurança dos cidadãos à escala global.

O encontro reúne mais de 20 chefes de Estado e 500 líderes da indústria tecnológica na capital indiana, com o objetivo de chegar a um consenso sobre as regras que vão reger a economia digital da próxima década.