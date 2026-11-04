Miguel Stilwell de Andrade deixa a liderança da EDP no final do mandato

O Presidente do Conselho de Administração Executivo da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, anunciou esta quarta-feira, 4 de novembro, que não está disponível para integrar os órgãos sociais da elétrica no próximo mandato.

O atual CEO cessará funções no final do atual mandato, que termina com a Assembleia Geral Anual a realizar em 2027, segundo comunicado da elétrica ao mercado.

“A EDP informa que Miguel Stilwell de Andrade, Presidente do Conselho de Administração Executivo (CEO), comunicou ao Conselho Geral e de Supervisão que não estará disponível para integrar os órgãos sociais da EDP no próximo mandato”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Até lá, Stilwell de Andrade, que está há mais de duas décadas na EDP, vai continuar “a exercer plenamente as suas funções, com total apoio do Conselho Geral e de Supervisão”, assegurou a empresa.

Também Vera Pinto Pereira, que integra o Conselho de Administração Executivo, não pretende integrar os órgãos sociais da EDP no próximo triénio, permanecendo igualmente em funções até ao termo do atual mandato.