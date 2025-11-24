Mineira BHP abandona oferta de aquisição da rival Anglo American

A empresa mineira australiana BHP anunciou esta segunda-feira, 24, que desistiu do plano de aquisição da sua rival britânica Anglo American, uma transação que teria criado a maior empresa de mineração de cobre do mundo."O Grupo BHP confirma que já não está a considerar uma fusão entre as duas empresas", afirmou a empresa num comunicado publicado no ‘site’ da Bolsa de Valores da Austrália.A Bloomberg News noticiou no domingo que a BHP, a maior empresa mineira do mundo, tinha feito uma oferta à Anglo numa tentativa de impedir a aquisição pela sua concorrente canadiana, a Teck Resources, mas a empresa britânica terá rejeitado a oferta.A BHP "continua a acreditar que uma fusão com a Anglo American teria benefícios estratégicos fortes e criado valor significativo para todas as partes interessadas", afirmou a empresa australiana.A procura de cobre aumentou bastante nos últimos anos, uma vez que o metal é essencial para o fabrico de painéis solares, turbinas eólicas, baterias para veículos elétricos e eletrónica de consumo.É também utilizado em equipamentos militares, principalmente aviões, estando ainda a crescer a procura relacionada com o crescimento da inteligência artificial e dos centros de dados, segundo a agência noticiosa France-Presse. .BHP retira OPA hostil sobre canadiana Potash Corp