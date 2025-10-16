Minho regista crescimento acelerado dos preços imobiliários e do investimento estrangeiro

A Engel & Völkers divulgou nesta quinta-feira, 16, o seu Market Report Portugal, que analisa as transações imobiliárias intermediadas pela empresa entre 2024 e 2025 em várias regiões, incluindo Minho, Porto e Lisboa.No Minho, o número de transações em Braga diminuiu cerca de 3,9% em 2024, totalizando 2.387 operações. Em contraste, Guimarães registou um aumento de aproximadamente 13%, com cerca de 1.600 transações. O investimento estrangeiro é predominante na região, representando 95% das operações, com suíços, ingleses e alemães a serem as nacionalidades mais ativas.O preço médio de venda em Braga foi de 1.990 euros/m², um aumento de 19,58% em relação a 2023. Em Guimarães, o preço médio fixou-se em 1.697 euros/m², com um aumento de cerca de 13%. No mercado de arrendamento, Guimarães apresenta um dos preços mais baixos, a rondar 5,75 euros/m², enquanto Braga tem uma média de 7,69 euros/m².Christopher Diener, License Partner da Engel & Völkers Minho, refere que “em Braga e Guimarães, o interesse internacional nasce de um equilíbrio raro entre qualidade de vida, centros históricos vivos (com Guimarães classificada como Património Mundial), ecossistema académico e tecnológico, proximidade ao Porto, excelentes acessos, natureza e gastronomia”..Engel & Völkers com volume de negócios de 120 milhões de euros até junho em Portugal