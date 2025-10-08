Ministério Público polaco abre inquérito à Jerónimo Martins por suspeitas de fraude e exploração

O Ministério Público da Polónia abriu inquérito à Jerónimo Martins por suspeitas de fraude e exploração relacionadas com a cadeia de lojas Biedronka, que o grupo português detém no país, avança o Expresso.Uma denúncia do antigo presidente do conselho de administração da fábrica de processamento de carne Zakłady Mięsn, Henryk Kania, que acusa a empresa de práticas abusivas com fornecedores, terá desencadeado a investigação.Kania acusa a Jerónimo Martins de um "modelo de negócio agressivo", que explora "produtores e fornecedores" e levou "à falência uma empresa familiar construída ao longo de duas gerações".A Jerónimo Martins, que tem enfrentado vários processos na Polónia, onde já teve de pagar várias dezenas de milhões de euros em multas, diz acreditar na Justiça, enquanto aguarda, "com serenidade, o cabal apuramento dos factos".A dona do Pingo Doce detém uma rede de mais de 3700 lojas da Biedronka, marca líder no retalho alimentar da Polónia.