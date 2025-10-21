DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Mobiliário explora potencial de crescimento das vendas para Espanha

Segundo fonte oficial da Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (Apima), o mercado espanhol “é um dos mais relevantes” para as empresas nacionais da fileira do mobiliário.
Setor da madeira e do mobiliário emprega 80 mil trabalhadores.
Várias marcas nacionais de mobiliário participam de hoje até quinta-feira na feira de soluções para o setor hoteleiro Interihotel, em Barcelona, apostadas em explorar o potencial do mercado espanhol neste segmento, segundo a associação setorial.

Segundo destacou à agência Lusa fonte oficial da Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (Apima), o mercado espanhol “é um dos mais relevantes” para as empresas nacionais da fileira do mobiliário, “ocupando o historicamente o segundo lugar da tabela das exportações, apenas superado por França”.

Nos primeiros sete meses deste ano essa importância foi reforçada, com um acréscimo homólogo de 9% das vendas para Espanha, para um total 376 milhões de euros, representando uma quota de 27% do total das exportações portuguesas do setor.

“É com base neste potencial, bem como no crescimento acelerado do setor hoteleiro, que a Apima definiu a Interihotel como um dos certames de referência para integrar o Projeto Conjunto de Internacionalização, que tem como finalidade promover a qualidade e inovação dos produtos portuguesas a nível global”, destaca a associação.

Entre as marcas nacionais presentes no certame estão a Fenabel, More Contract, Aldeco, AMS, Freixotel e Relax Vanguard, que apresentam as suas mais recentes propostas e coleções aos decoradores de interiores, arquitetos, hoteleiros, investidores e marcas do setor da hotelaria e restauração que participam no evento.

Sob o lema “The Power of Encounters”, a feira destaca nesta 15.ª edição o poder dos encontros entre ideias, culturas e modelos de negócio como motor para a inovação no ‘design’ de espaços hoteleiros e de restauração.

A participação nacional na Interihotel insere-se no Projeto Conjunto de Internacionalização, dinamizado pela APIMA, apoiado pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e cofinanciado pela União Europeia, através do Compete 2030 e do Portugal 2030.

Exportações de mobiliário aproximam-se de níveis pré-pandemia
