Moda continua a dominar o retalho, com 37% das áreas arrendadas

A Moda continua a dominar o setor do retalho, na medida em que representou 37% da área arrendada para o efeito, no primeiro semestre.A Cushman & Wakefield (C&W) divulgou o European Retail Radar, um relatório através do qual divulga dados sobre o setor do retalho no continente europeu. Estes colocam a Moda no topo, mas há outras categorias em forte crescimento, que se distanciam da concorrência.Seguem-se os segmentos de Produtos Mistos e Faça Você Mesmo (DIY, na sigla em inglês), com 23% e 11%, respetivamente. O primeiro destes registou um um disparo na área arrendada, numa variação que dá força à tendência de crescimento.A Moda deteve um peso de 37% nas áreas arrendadas ao setor do retalho, assim como 31% no total de contratos assinados, entre janeiro e junho. Seguiram-se os produtos mistos, com 23% das áreas e 17% das transações. O segmento, que inclui lojas como Normal, Pop Mart e Miniso, registou uma subida de 55% na área arrendada e 33% no número de transações, em comparação com o primeiro semestre do ano passado.O terceiro maior número de transações chega do setor da alimentação e bebidas, a par do setor de bens pessoais, com 13% cada um. Destaque para o crescimento dos restaurantes casuais e opções saudáveis.Os responsáveis pelo estudo estimam estabilidade na confiança dos consumidores até final do ano, na medida em que "a descida da inflação e a redução das taxas de juro deverão aliviar parte da pressão financeira sobre os agregados familiares", aponta-se. Por outro lado, "o impacto contínuo do custo de vida, as tensões geopolíticas e as incertezas económicas" poderão constituir entraves. Assim sendo, nota-se uma procura dos retalhistas por oferecer "experiências memoráveis e diferenciadoras", ao mesmo tempo que se intensifica a procura por espaços de qualidade.