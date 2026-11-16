A Moeve está a considerar vender a sua rede de postos de abastecimento, composta por cerca de 1.700 estabelecimentos distribuídos principalmente entre Espanha e Portugal, e que representa menos de um quinto dos negócios da empresa de energia.

A informação foi esta segunda-feira, 16 de novembro, noticiada pelo jornal Expansión e confirmada à agência Efe por fontes financeiras.

Segundo informações publicadas pela Expansión, a Moeve (antiga Cepsa) está a ser assessorada pela Rothschild, um dos bancos de investimento mais ativos em fusões e aquisições na Espanha.

A rede de postos de serviço da Moeve é a segunda maior da Espanha, atrás apenas da Repsol, que possui mais de 3.200 postos de gasolina no país, e muito à frente da BP e da Galp.

A decisão surge dez dias depois de a Moeve e a Galp anunciarem o abandono do plano de fusão das suas operações de refinação e distribuição na Península Ibérica.

Em comunicado divulgado na altura, a petrolífera portuguesa explicou que, na sequência do acordo não vinculativo anunciado em 08 de janeiro com os acionistas da Moeve, a Mubadala Investment Company e o grupo Carlyle, as partes mantiveram negociações aprofundadas, mas não conseguiram alcançar um entendimento para concretizar a operação.

A Moeve tem como acionistas a Mubadala Investment Company, fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos, e o fundo norte-americano The Carlyle Group.