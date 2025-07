Mónica Camacho: "Seat continuará vocacionada para um target mais jovem"

Em 2030, a Cupra será 100% elétrica. Estaremos perante uma margem de tempo curta para o mercado, nomeadamente o particular, abraçar este segmento de veículos 100% elétricos? "Analisando apenas o comportamento do mercado nacional, a procura por carros elétricos tem subido de forma exponencial nos últimos cinco anos, muito alavancado pelos incentivos fiscais que, até agora, têm beneficiado mais as empresas do que os clientes particulares", diz. "No entanto", acrescenta, "acredito que o crescimento da capilaridade das infraestruturas de carregamento e o aumento das autonomias vai ser determinante para que cada vez mais clientes apostem nos veículos elétricos".

No caso da Cupra, "a transição para a mobilidade elétrica já está a ser feita a um ritmo muito elevado: o nosso modelo 100% elétrico, Cupra Born, já representa mais de 30% das nossas vendas e o peso das motorizações eletrificadas é de 57%", esclarece.

De acordo com a sua visão, o futuro da Cupra "passa por continuar a lançar novos modelos e por apresentar novas soluções que continuem a ir de encontro ao que os clientes valorizam", afirma. "Temos um longo caminho a percorrer, mas diria que a nossa ambição a longo prazo passa por sermos das principais marcas de escolha no mercado nacional e por fazermos parte do top 10 das marcas mais vendidas", conclui.