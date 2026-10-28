Empresas

Monte Palace Madeira quer investir dois milhões de euros até 2031 para receber milhares de crianças

O espaço conta com 70.000 m² e uma enorme diversidade de plantas e animais. Convida as escolas da região a uma visita gratuita e espera receber 12 mil alunos até ao final do ano, sem dinheiro público.
O Monte Palace Madeira conta com uma diversidade de fauna e flora, distribuídas por 70.000 m²
O Monte Palace Madeira conta com uma diversidade de fauna e flora, distribuídas por 70.000 m²FOTO: visitmadeira.com
Publicado a

O Monte Palace Madeira quer receber 20 mil alunos por ano até 2028, através do programa educativo "Raizes e Asas". Para que tal aconteça, tem planos para investir dois milhões de euros até 2031.

Em comunicado, a organização esclarece que o Serviço Educativo foi alvo de um investimento superior a 600 mil euros desde 2022, prevendo-se que alcance os dois milhões de euros. O valor é e será totalmente suportado pelo Monte Palace Madeira, sem financiamento público.

De resto, o Serviço Educativo foi "redesenhado para se alinhar com as Aprendizagens Essenciais definidas pela Direção-Geral da Educação para cada ciclo de ensino", ou seja, o Monte Palace procura corresponder às orientações existentes.

Localizado no Funchal, Ilha da Madeira, recebe escolas há mais de quatro décadas. Desde 2022, mais de 45 mil alunos e professores visitaram o espaço e, até ao final de 2026, o Monte Palace tem a expetativa de receber 12 mil alunos, o que permitiria triplicar os números alcançados em 2022. As escolas ficam dispensadas de pagar a visita, o transporte ou o lanche.

Abrange uma área de 70.000 m², com uma vasta variedade de vegetação, que inclui "espécies de todo o mundo, desde a África do Sul à América". Conta ainda com jardins orientais (ligados à cultura asiática) e uma fauna diversificada. Ali vivem peixes Koi, pavões, flamingos, cisnes brancos, patos carolino e mandarim.

No ponto mais alto do Jardim, o Museu Monte Palace dispõe de uma coleção de minerais, pedras preciosas e madeiras petrificadas e outra de arte moderna e contemporânea.

"Com o Raízes e Asas, pomos esse património cultural e ambiental ao serviço das escolas de forma ainda mais estruturada, ligada ao que os alunos aprendem em cada ano e sem custos para as escolas nem para as famílias", esclarece a diretora-geral do Monte Palace Madeira, Carina Bento.

O Monte Palace Madeira conta com uma diversidade de fauna e flora, distribuídas por 70.000 m²
Madeira Ocean. Para “ver a ilha” é preciso estudá-la: dos voos das freiras à vida no Atlântico profundo
O Monte Palace Madeira conta com uma diversidade de fauna e flora, distribuídas por 70.000 m²
Aeroportos da Madeira movimentam recorde de 606 mil passageiros em agosto
Educação
Funchal
Arquipélago da Madeira
Educação ambiental
Diário de Notícias
www.dn.pt