Moon Capital completa primeiro fecho de capital superior a cinco milhões e investe 20% na Olimec

O Moon Capital, fundo de private equity gerido pela Eaglestone Capital Partners e fundado por Sílvia Mota e Ana Sá Ribeiro, concluiu o seu primeiro fecho de capital acima dos cinco milhões inicialmente definidos como montante mínimo para começar a investir, passando assim à fase operacional ativa.

O fundo continua a despertar interesse entre diversos investidores e tem como meta atingir 75 milhões sob gestão, com tickets médios previstos entre um e cinco milhões de euros.

A primeira operação do Moon Capital materializou‑se com a entrada na Olimec, empresa portuguesa com unidades na Maia e em Palmela especializada em equipamentos e soluções para a gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU).

O fundo adquiriu uma participação de 20%, investimento concebido para acelerar a internacionalização da Olimec e financiar inovação e crescimento "após uma década de consolidação técnica", salienta Juliana Oliveira, CEO da empresa.

A Olimec organiza‑se em três pilares: assistência técnica avançada (mecânica, hidráulica, serralharia e eletricidade para veículos pesados e máquinas industriais); fornecimento de peças críticas para frotas pesadas (componentes de chassis e superestruturas); e venda, desenvolvimento e montagem de soluções para a recolha de RSU — entre as quais caixas compactadoras, mobiliário urbano, máquinas limpa‑praias, soluções elétricas e sistemas de monitorização inteligente.

A empresa detém ainda a representação exclusiva para montagem e comercialização de fornecedores europeus em Portugal e nos mercados africanos de língua portuguesa (PALOP).

Do ponto de vista ESG, a Olimec executa um projeto apoiado pelo PRR (NextGeneration EU) que visa reduzir a pegada carbónica em mais de 30% e o consumo energético em pelo menos 40%.

O Moon Capital declara que a sua tese combina financiamento com mentoria, formação e redes internacionais, privilegiando empresas lideradas por mulheres e modelos de negócio com capacidade de escala global — uma aposta que, segundo as suas fundadoras, trata a igualdade de género como factor de eficiência económica e criação de valor.

“Queremos investir em empresas com elevado potencial de crescimento, demonstrando que a diversidade na liderança e a sustentabilidade são motores reais de criação de valor”, afirmam Sílvia Mota e Ana Sá Ribeiro, do Fundo Moon Capital, citadas no documento.