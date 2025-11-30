Morreu António Mota, líder histórico da Mota-Engil que "marcou o mundo empresarial e a sociedade portuguesa"

O antigo presidente da Mota-Engil, António Mota, morreu este domingo, 30 de novembro, no Porto, aos 71 anos, anunciou o grupo num comunicado, recordando-o como "líder histórico"."O Grupo Mota-Engil vem informar com o mais profundo pesar e consternação que faleceu hoje de manhã, na cidade do Porto, o Engenheiro António Mota, líder histórico do Grupo que assumiu a presidência durante mais de 27 anos, entre 1995 e janeiro de 2023. Hoje parte um homem extraordinário pelo empresário visionário que deixa um legado ímpar, como pelo espírito humanista e solidário que sempre teve para com a sociedade, e a marca que deixa em cada um dos que o conheceram.", lê-se no comunicado.As cerimónias fúnebres vão ser realizadas a partir desta segunda-feira, 1 de dezembro, com o velório, às 10h, na Igreja de São Gonçalo, em Amarante, terra natal do empresário, seguido de uma missa pelas 15h no mesmo local.O corpo de António Mota seguirá para o jazigo da família, no cemitério de Amarante.António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota nasceu em 1954. Licenciou-se em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e integrou, em 1976, como estagiário, a empresa Mota & Companhia, que o seu pai fundou em 1946 e que começou logo por abrir uma sucursal em Angola nesse mesmo ano.Em 1981, e após trabalhar em diversas direções operacionais da construtora, assumiu a direção-geral da companhia. De 1987 a 1995 foi vice-presidente executivo e a partir de setembro desse ano assumiu a presidência da empresa.InternacionalizaçãoFoi neste período que a Mota & Companhia se transformou numa sociedade anónima, com posterior dispersão de parte do seu capital social e admissão à Bolsa de Valores. Comprou diversas construtoras, designadamente a Empreitadas Adriano, a Gerco-Sociedade de Engenharia Eletrotécnica e a Ferrovias e Construções, continuando a expansão do grupo em especial no continente africano, com presenças na Namíbia, Malawi, Moçambique ou Cabo Verde, países de grande aposta até à atualidade..António Mota doa 28% da dona da Mota-Engil aos quatro filhos.No comunicado, a empresa destaca que foram "a sua visão estratégica, a dedicação de toda uma vida a um legado que havia recebido do seu Pai, e que, com uma coesão inabalável através do apoio incondicional das suas irmãs, bem como da capacidade e dedicação de todos vós, conseguiu transformar a Mota-Engil num dos maiores grupos económicos portugueses e uma referência mundial do setor da engenharia e construção."Em 2000, e após concluir com sucesso a oferta pública de aquisição sobre a totalidade do capital da Engil, criou o grupo Mota-Engil a que presidiu até janeiro de 2023, altura em que 'passou a pasta' à terceira geração, entregando a liderança ao sobrinho Carlos Mota Santos e ao filho Manuel Mota, respetivamente CEO e vice-CEO do grupo, ocupando a partir daí a vice-presidência..António Mota condecorado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.A Mota-Engil tem, atualmente, 52 mil colaboradores e está presente em 21 países, da Europa, África e América Latina.O grupo registou, no primeiro semestre deste ano, um resultado líquido de 59 milhões de euros, um crescimento de 20% face aos 49 milhões de euros registados em igual período de 2024.De acordo com a nota enviada pela empresa à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na altura do anúncio dos resultados, no mês de agosto, "este é o melhor resultado de sempre" da Mota-Engil num primeiro semestre do ano. Já o volume de negócios do grupo atingiu os 2.745 milhões de euros, mais 0,5% que os 2.732 milhões de euros alcançados nos primeiros seis meses de 2024.AfastamentoEm abril de 2025, António Mota comunicou a renúncia ao cargo de vice-presidente. Já em setembro, transferiu para os quatro filhos 28% do capital da Mota Gestão e Participações (MGP), a sociedade familiar que controla a construtora fundada pelo pai, ficando o filho Manuel a ocupar o seu lugar na administração da sociedade.Em comunicado enviado à CMVM, a MGP informou que o engenheiro cedeu 1.789.780 ações, em partes iguais, a Manuel, Maria Sílvia, Maria Inês e Maria Luísa, filhos de António Mota. Cada um passou assim a deter 447.445 ações da holding. A MGP mantém o controlo da maior fatia do capital da Mota-Engil, detendo 40,32% do total das ações.CondecoraçãoO Presidente da República condecorou António Mota com as insígnias da Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique no passado mês de junho. A cerimónia decorreu no Palácio de Belém, com António Mota a ser acompanhado da família mais próxima.A Ordem do Infante D. Henrique "destina-se a distinguir quem houver prestado serviços relevantes a Portugal, no País e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores".O valor que António Mota dava à família foi registado na nota de pesar divulgada pela MGP. "A Família Mota, neste momento de dor e luto, presta homenagem àquele que durante décadas a liderou no desenvolvimento empresarial, construindo, em conjunto com as suas Irmãs, um Grupo empresarial de que a MGP é o maior accionista. A memória que o Eng.º António Mota deixa em todos aqueles que com ele contactaram é a de um homem íntegro, visionário e comprometido quer com a sua Família, quer com Portugal. O compromisso da Família Mota e da MGP é continuar o trabalho e o empenhamento do Eng.º António Mota.", lê-se no texto.Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota publicada este domingo no site da Presidência da República, diz que "António Mota marcou o mundo empresarial e a sociedade portuguesa em geral. Deu continuidade à obra de seu pai Manuel António da Mota e projetou-a em todos os continentes, criando um dos mais poderosos, conhecidos e influentes grupos da nossa economia". O Presidente da República sublinhou ainda que o empresário "juntou a liderança à empatia, a humanidade ao dinamismo, a simplicidade à eficácia. Sem ele as últimas décadas da nossa economia teriam sido diferentes. Finalmente soube preparar a tempo a sua sucessão. Assim, as jovens gerações saibam corresponder à visão do seu antepassado".