Morreu João Marques Pinto, primeiro presidente da Fundação de Serralves

João Marques Pinto, empresário e gestor, foi presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves desde a sua criação, em 1989, até ao ano 2000, sublinha a Fundação, lamentando a sua morte, esta segunda-feira, 20 de julho, aos 87 anos de idade. Foi "um dos grandes idealizadores e construtores do projeto Serralves, mantendo até ao presente uma ligação ativa à instituição como membro do Conselho de Fundadores e Fundador Patrono", sublinha a Fundação em comunicado.

"Sob a sua presidência foram lançadas as bases institucionais e culturais de Serralves, consolidou-se o seu modelo de participação cívica e mecenática e concretizou-se o Museu de Arte Contemporânea, projetado por Álvaro Siza e inaugurado em 1999", sublinha ainda a instituição.

Em dezembro de 2019 João Marques Pinto foi distinguido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, reconhecendo o seu contributo excecional para a cultura portuguesa.

O empresário era também colecionador de arte, e a Fundação de Serralves realça a sua "visão cosmopolita, grande capacidade de liderança e uma profunda convicção no papel transformador da Arte e da Cultura".

Em 2023, também a Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva lhe faria uma homenagem, considerando-o uma das poucas pessoas disponíveis para apoiar desinteressadamente as atividades da Cultura, e sublinhando o seu "enorme contributo para a Cultura em geral e as Artes em particular no nosso país", quer "pela participação com relevo em instituições com papel decisivo no apoio às Artes, como também, através da sua própria coleção "que valoriza os artistas portugueses nela representados, entre os quais Vieira da Silva".