Morreu o antigo gestor do BES, José Maria Ricciardi

José Maria Ricciardi, antigo administrador do Banco Espírito Santo, faleceu esta quarta-feira, 25 de março, confirmou o DN.

Licenciado em Sciences Economiques Appliquées pela Université Catholique de Louvain, Ricciardi construiu quase toda a sua carreira na banca, com experiência internacional marcada por diversos cargos de relevo.

Foi presidente da Comissão Executiva do Banco Espírito Santo de Investimento (BESI) desde julho de 2003 e vice‑presidente do conselho de administração do mesmo grupo, tendo igualmente presidido o BES Investimento do Brasil. Primo de Ricardo Salgado, contestou a liderança do BES e denunciou irregularidades na gestão do grupo.

No início do processo ligado ao colapso do Banco Espírito Santo, em 2014, José Maria Ricciardi foi alvo de investigação, sem, porém, vir a ser constituído arguido. O banqueiro acabou por assumir um papel decisivo como testemunha do Ministério Público.

Após a derrocada do grupo, Ricciardi cortou relações com o primo Ricardo Salgado. Ao contrário de outros elementos da família Espírito Santo, foi o único a conservar junto do Banco de Portugal o estatuto de idoneidade, nunca lhe tendo sido retirado.

O seu envolvimento no processo e a posição que adotou perante as autoridades marcaram‑no como uma figura central nos desdobramentos judiciais e administrativos que se seguiram à crise do BES, diferenciando‑o dos demais familiares implicados nas investigações.

Depois do Banco Espírito Santo ter colapsado, José Maria Ricciardi empenhou‑se em preservar o seu capital simbólico e liderou a venda do Banco Espírito Santo de Investimento (BESI) ao grupo chinês Haitong, em 2015. Manteve‑se na chefia executiva da entidade até ao final de 2016.

Já em 2021, em entrevista ao jornal Público, lamentou o destino da instituição que marcou a banca portuguesa e revelou planos de criar um novo banco digital com esse propósito de reconstrução reputacional.

Ricciardi integrou ainda órgãos como o conselho de administração da Espírito Santo Financial Group e o conselho geral e de supervisão da EDP.

No início da carreira trabalhou no Banco Inter‑Atlântico, no Rio de Janeiro (1979–1981), e desempenhou funções de controlo financeiro na sede europeia do Grupo Espírito Santo.

Mais tarde ocupou cargos de direção no Bank Espírito Santo International e no BIC, antes de ingressar na banca de investimento em 1992 como administrador da ESSI, vindo a assumir a vice‑presidência do BESI três anos depois.

Em 2018, já depois de ter sido membro do conselho fiscal do Sporting, foi também candidato à presidência do clube, mas acabou derrotado nas urnas por Frederico Varandas, o atual presidente dos leões.

Foi também nesse ano que José Maria Ricciardi entrou para a Optimal Investment, uma boutique financeira fundada por Jorge Tomé, ex‑presidente do Banif, reforçando a sua presença no setor após a saída da liderança executiva do BESI.