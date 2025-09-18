Mota-Engil. António Mota deixa Conselho de Administração e doa 28% do capital aos quatro filhos

António da Mota deixou o Conselho de Administração da Mota – Gestão e Participações (MPG), mas não sem antes doar (fora do mercado) parte das suas ações aos quatro filhos.Em comunicado enviado à CMVM, a Mota-Engil, SGPS, SA informa sobre as alterações referentes à distribuição de capital e direitos de voto atribuíveis à MPG, a holding que pertence à família. Esta última é a maior acionista da Mota-Engil, SGPS.Numa Assembleia-Geral de acionistas da MPG, realizada em setembro, ficou determinado que António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota deixa de integrar o Conselho de Administração. Foi substituído por Manuel António da Fonseca Vasconcelos da Mota e as ações detidas por este na Mota-Engil, SGPS passam a ser imputáveis à MPG.A somar a isto, António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota doou ainda, aos seus quatro filhos (incluindo o próprio Manuel da Mota) e fora das negociações bolsistas, um total de 1.789.780 ações da MPG (447.445 ações a cada um), representativas de 28% do seu capital social.À data, a MPG detém 123.684.553 ações no capital social da Mota-Engil, SGPS (participação de 40,32%). Em bolsa, os títulos da Mota Engil, SGPS estão a valorizar perto de 2%, até aos 5,270 euros.Mota-Engil vence leilão para construir primeiro túnel submerso do Brasil.Lucro da Mota Engil no primeiro semestre cresce para 59 milhões de euros