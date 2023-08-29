Mota-Engil assegura dois contratos em África no valor de 945 milhões de euros

A Mota-Engil assegurou dois contratos para prestação de serviços de engenharia industrial em África no valor de cerca de 945 milhões de euros, segundo comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)..De acordo com a informação comunicada ao mercado, duas das participadas da Mota-Engil para a região de África assinaram novos contratos de prestação de serviços na África do Sul e no Senegal..A Mota-Engil explica que um dos contratos, celebrado com uma subsidiária da Vedanta Zinc International, está associado ao alargamento no âmbito de um projeto atualmente em curso na África do Sul, numa mina de zinco..O projeto para esta mina implica uma subida de 2,5 milhões de toneladas mensais para cinco milhões de toneladas mensais, tendo o mesmo sido prolongado até março de 2030 e o seu valor incrementado em 450 milhões de euros..O outro contrato, celebrado com uma subsidiária do Grupo Managem no Senegal, "conglomerado para o qual a Mota-Engil tem prestado serviços noutras geografias, inclui, entre outros, a instalação, operação e manutenção de instalações, infraestruturas, sistemas e equipamentos necessários à extração de ouro numa mina"..Estes trabalhos "têm início previsto para setembro de 2023, terão uma duração de 76 meses e ascenderão a cerca de 495 milhões de euros", detalha.