Mota-Engil fecha novos contratos no México superiores a mil milhões de euros

A Mota-Engil, através da sua subsidiária Mota-Engil México, celebrou um novo contrato com a Secretaria de Infraestrutura, Comunicações e Transportes do México, no valor de aproximadamente 820 milhões de euros. Este contrato, com duração estimada de 29 meses, prevê o desenho e a construção do segundo troço da ligação ferroviária Querétaro–Irapuato, que terá uma extensão de 70,7 km.Após a adjudicação do primeiro troço em agosto, a Mota-Engil México garantiu a execução total desta ligação ferroviária, que é considerada um projeto estratégico no âmbito do Plano Ferroviário Nacional do México.Além disso, a empresa assegurou recentemente vários contratos adicionais no México, totalizando cerca de 200 milhões de euros, também relacionados com a construção de infraestruturas ferroviárias. Com esses novos contratos, a Mota-Engil vê a sua carteira de encomendas no México crescer para aproximadamente 3,7 mil milhões de euros, consolidando a sua posição como o maior construtor de infraestruturas ferroviárias de origem europeia no país.