Mota-Engil ganha concessão de 500 quilómetros de auto-estradas no Brasil por 700 milhões de euros

A Mota-Engil Brasil assinou hoje um contrato de concessão de mais de 500 quilómetros de autoestradas entre o estado da Baía e o de Pernambuco, num valor de cerca de 700 milhões de euros.

"A concessão, com um prazo de 30 anos, abrange cerca de 502 km das autoestradas BR-116/BA, BR-116/PE e BR-324/BA, assegurando a ligação entre o Contorno de Feira de Santana, no Estado da Baía, e Salgueiro, no Estado de Pernambuco", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado e Valores Mobiliários (CMVM).

A Mota-Engil participa em 33% no Consórcio 116 Sertões, juntamente com a Nova Infra Investimentos, com 34%, e a Galápagos Participações, com 33%, num contrato que "prevê um investimento total estimado de cerca de 4,1 mil milhões de reais (cerca de 700 milhões de euros), incluindo a duplicação de aproximadamente 108 km de estradas, a construção de cerca de 5 km de faixas adicionais e de 45 km de vias marginais, bem como intervenções destinadas à reabilitação do pavimento, melhoria da segurança rodoviária, modernização dos sistemas de operação e aumento da capacidade do corredor".

No comunicado, a Mota-Engil diz ainda que com esta adjudicação, "reforça a sua presença no mercado brasileiro de concessões rodoviárias, consolida a sua carteira de encomendas na América Latina e continua a diversificar o seu portefólio de projetos, assegurando um fluxo de receitas sustentável a médio e longo prazo".