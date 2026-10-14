Mota-Engil garante financiamento de 99 milhões para expandir negócio mineiro em África

A Mota-Engil Engenharia e Construção África (MEECA), participada africana da construtora portuguesa, garantiu, esta quarta-feira, um encaixe financeiro de 99,1 milhões de euros através de um contrato de financiamento assinado com o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD).

Esta verba destina-se a acelerar o plano de modernização e alargamento das suas atividades de prestação de serviços no setor da extração de minério na Costa do Marfim e no Senegal, onde a participada da construtora portuguesa opera atualmente três explorações ativas.

O capital obtido nesta operação bancária internacional vai ser canalizado para a atualização tecnológica da frota mineira, alívio do fundo de maneio e reestruturação da dívida associada a investimentos recentes feitos naqueles dois mercados da África Ocidental.

Do ponto de vista ambiental, o plano prevê a troca de maquinaria pesada obsoleta por modelos mais eficientes, promovendo o corte no consumo de combustíveis. De acordo com o documento oficial, esta transição é vista como prioritária para garantir o alinhamento com as "melhores práticas internacionais de sustentabilidade no setor mineiro".

Além do reforço técnico, o projeto estende-se à capacitação laboral através de parcerias com escolas e institutos técnicos locais. O objetivo passa por implementar formações certificadas para melhorar a qualificação técnica interna e de novos candidatos.

Adicionalmente, e ao abrigo dos critérios de igualdade implementados pela instituição financeira, a construtora vai contar com um fundo de apoio técnico específico de 200 mil euros orientado para aumentar o recrutamento e a progressão profissional do género feminino em postos de cariz técnico e de chefia.

*Em atualização