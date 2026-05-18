Mota-Engil paga a partir de 25 de maio dividendo de 17,30 cêntimos por ação

A Mota-Engil anunciou esta segunda-feira, 18, que o dividendo de 17,30 cêntimos por ação relativo ao exercício de 2025 será pago aos acionistas a partir do dia 25.

“Nos termos legais, avisam-se os senhores acionistas que, de acordo com o deliberado em assembleia-geral de 23 de abril de 2026, se encontra a pagamento, a partir de 25 de maio de 2026, o dividendo relativo ao exercício de 2025”, anunciou hoje o grupo em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O dividendo de 17,30 cêntimos por ação (ilíquido) é resultante da distribuição de reservas livres de cerca de 53 milhões de euros.

O agente pagador nomeado para o efeito é a Caixa Geral de Depósitos, sendo o pagamento processado através da Central de Valores Mobiliários.

Os acionistas que beneficiem de qualquer isenção ou dispensa legal de retenção na fonte de IRS/IRC deverão fazer disso prova junto das entidades registadoras ou depositárias das ações até ao dia anterior ao pagamento do dividendo.

De acordo com a Mota-Engil, a partir de quinta-feira, inclusive, as ações do grupo serão transacionadas em bolsa sem conferirem direito ao dividendo.

Em 2025, o lucro atribuível ao grupo Mota-Engil subiu 9% para 133 milhões de euros, num ano em que a empresa diz ter tido "o melhor resultado de sempre", apesar da quebra de 11% de volume de negócios.

Num comunicado divulgado em março, a construtora indica ter registado um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) recorde de 979 milhões, com uma "margem inédita" de 18%, alinhada com um crescimento de 27% da geração da caixa ('cash-flow' operacional) para 924 milhões de euros.