Mota-Engil reforça carteira em Moçambique com contrato de 178 milhões de euros

A Mota-Engil anunciou, esta segunda-feira (7 de setembro), a assinatura de um contrato significativo pela sua subsidiária Mota-Engil África, em parceria com a italiana Bonatti, para realizar os “Early Works” na Área 4 da Mozambique Rovuma Ventures, liderada pela ExxonMobil.

O projeto está situado na península de Afungi, em Cabo Delgado, e visa explorar as vastas reservas de gás natural localizadas na Bacia do Rovuma, ao largo da costa de Cabo Delgado

Este contrato, avaliado em 207 milhões de dólares americanos (178 milhões de euros), abrange a movimentação de terras, a construção de infraestruturas essenciais, incluindo a segunda fase do Pioneer Camp e o Operational Camp, bem como estruturas complementares, diz a construtora em comunicado.

A Mota-Engil terá ainda a responsabilidade da "operação e manutenção dos acampamentos construídos", diz no documento.

Os trabalhos vão arrancar no imediato e têm um prazo de execução de 27 meses.

Com esta adjudicação, a construtora fortalece a sua carteira de encomendas em Moçambique, uma região reconhecida pelo seu elevado potencial de crescimento.

A empresa, que registou lucros de 74 milhões de euros no primeiro semestre, reafirma assim o seu compromisso com o desenvolvimento da infraestrutura local e a expansão da sua presença no mercado africano.