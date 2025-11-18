Mota-Engil reúne acionistas para decidir sobre empréstimos obrigacionistas de 750 milhões

A Mota-Engil realiza esta terça-feira, 18, uma assembleia-geral de acionistas, no Porto, onde vai propor a emissão de empréstimos obrigacionistas de até 750 milhões de euros.Além de várias alterações ao contrato social, a construtora vai propor “discutir e deliberar sobre a autorização a conceder pela assembleia-geral da sociedade para a emissão de um ou mais empréstimos obrigacionistas, em euros ou noutra divisa, até ao montante global de 750 milhões de euros”, informou a empresa liderada por Carlos Mota dos Santos em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em 22 de outubro.Entre os principais acionistas estão a holding da família Mota (MGP), com 40,19% do capital, e a Epoch Capital Investments B.V., com 32,41%.Os títulos da Mota-Engil encerraram na segunda-feira a desvalorizarem-se 1,21% para 5,73 euros. .Mota-Engil sobe para a 52ª posição no ranking global de construção da Deloitte