Mota-Engil sobe para a 52ª posição no ranking global de construção da Deloitte

O relatório Global Powers of Construction 2024 da Deloitte revelou que as cem maiores empresas do setor da construção geraram, em 2024, vendas totais de 1,978 biliões de dólares (cerca de 1,8 biliões de euros). Desta cifra, mais de metade (51,2%) provém de empresas chinesas, enquanto a Europa representa 22,0%.A Mota-Engil, única empresa portuguesa no ranking, destacou-se ao subir para a 52ª posição, alcançando um volume de vendas de 6.439 milhões de dólares (aproximadamente 5,8 mil milhões de euros) e uma capitalização de mercado de 925 milhões de dólares (cerca de 830 milhões de euros).A Europa continua a ter a maior representação no ranking, com 42 empresas, e as vendas agregadas das construtoras europeias cresceram 6,2%, totalizando 435,9 mil milhões de dólares (cerca de 395 mil milhões de euros).Miguel Fontes, partner da Deloitte, comentou que “a incerteza geopolítica tem conduzido a uma desaceleração económica generalizada”, mas reforçou que o setor demonstra resiliência e perspetivas de crescimento até 2030, impulsionadas por fatores como urbanização e digitalização..Tensão geopolítica afeta construção em 2024, mas prevê-se crescimento de 5,5% até 2030