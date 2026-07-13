Mota‑Engil fecha contratos de 185 milhões no México para obras de mobilidade urbana

A Mota‑Engil anunciou esta segunda-feira, 13 de julho, que a sua participada no México (a Mota-Engil México) celebrou dois novos contratos de construção de infraestruturas de transporte, com um valor agregado de cerca de 185 milhões de euros.

Os trabalhos terão uma duração conjunta de 16 meses, segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Um dos contratos prevê a construção de um viaduto elevado sobre uma via rodoviária já existente. O outro diz respeito ao “desenvolvimento e a execução de um projeto de mobilidade urbana numa das principais cidades do país”, que “inclui a construção de nova infraestrutura (ponte, estrada e vias dedicadas a transporte público), bem como o fornecimento de sistemas de transporte e a implementação de sistemas automáticos de cobrança”.

A Mota‑Engil acrescenta que “com estes novos contratos, a Mota‑Engil México assegura o crescimento e diversificação da sua carteira de encomendas, reforçando o seu posicionamento como prestador integral de serviços de engenharia e com cobertura geográfica alargada no México”.