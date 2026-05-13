Mota‑Engil ganha contrato de 114 milhões para troço ferroviário na linha do Minho

A Mota‑Engil celebrou com a Infraestruturas de Portugal IP) um contrato de cerca de 114 milhões de euros para a quadruplicação do troço da ferrovia na linha do Minho, entre Contumil e Ermesinde, anunciou o grupo de engenharia e construção em comunicado enviado, esta quarta-feira, 13, à CMVM.

O prazo de execução é de 1.385 dias, aproximadamente três anos e nove meses, informa a mesma nota, e inclui a ampliação da plataforma ferroviária, trabalhos de superestrutura, terraplenagem, drenagem, catenária, supressão de passagens de nível, construção e prolongamento de passagens desniveladas, bem como a reformulação da estação de Rio Tinto e do apeadeiro de Águas Santas, com novas plataformas e parques de estacionamento.

No documento, a construtora afirma que o contrato reforça a sua carteira em Portugal e contribui para a mobilidade ferroviária nacional, eliminando um dos principais constrangimentos de capacidade da Linha do Minho e favorecendo o transporte de mercadorias para a Galiza.