Motoristas e Operadores TVDE voltam aos protestos

Motoristas e operadores TVDE voltam esta quarta-feira, 29, ao protesto com partida marcada, sem carros, do Campo Pequeno, em Lisboa, exigindo às plataformas e Governo atenção ao setor, numa altura em que se está a rever a legislação sobre a atividade.

A iniciativa tem como principais reivindicações o “aumento urgente das tarifas”, a “rejeição da entrada do setor do táxi” no regime TVDE e o “apoio ao aumento do preço dos combustíveis”.

Ivo Fernandes, da Associação Portuguesa de Transportadores em Automóveis Descaracterizados (APTAD), e Victor Soares, da Associação Nacional Movimento – TVDE (ANM-TVDE) explicaram à Lusa que o protesto surge numa altura em que operadores e motoristas “se alinharam num conjunto de reivindicações, embora ainda haja algumas divergências”.

Neste momento, dizem, estão alinhados nos três pontos-chave: defesa do aumento das tarifas por parte das plataformas, contra a intenção de, na revisão da lei 45/2018, os táxis fazerem TVDE e na chamada de atenção ao Governo para um apoio ao combustível.

A ação, de acordo com a APTAD, é promovida por motoristas e operadores TVDE, também reconhecidos criadores de conteúdo nas redes sociais, entre os quais Bruno Benedito, Tiago “TVDE do tuga”, Rui TVDE e Américo Matos.

Para aqueles que não se possam dirigir a Lisboa, ao ponto da concentração no Campo Pequeno, pelas 10:00, Ivo Fernandes lembrou que sempre podem parar o serviço onde se encontrem, em qualquer ponto do país.

Este responsável acrescentou que “não haverá cortejo ou desfile”, como em anteriores protestos, avançando que os carros vão ficar parados e os motoristas e operadores vão deslocar-se de modo próprio até às sedes da Bolt, na Avenida da Liberdade, e da Uber, na Avenida Barbosa du Bocage, prevendo-se que estejam pelas 13:00 na Assembleia da República.

Durante a manifestação, os promotores irão entregar em mão o caderno reivindicativo do setor, dirigido às plataformas e aos decisores políticos.

Em nota enviada à Lusa, um grupo que assina como “pessoas que trabalham como estafetas e motoristas das plataformas Glovo, Uber Eats e TVDE em todo o país” anunciaram uma paralisação de 24 horas também para hoje.

Segundo os dados oficiais na plataforma criada pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, em colaboração com a UBER e a Bolt, para monitorizar a atividade dos TVDE, no mês de março estavam registados 39.615 motoristas certificados ativos e o número de operadores ativos totalizava os 14.649.