Mário Centeno reforça filial de seguros do Abanca

Mário Centeno foi nomeado conselheiro independente do Abanca Vida e Pensões, reforçando a governação da filial seguradora do banco.

A nomeação ocorre num momento estratégico para o Abanca, que procura expandir sua atuação no setor de seguros de vida, focando em soluções de proteção e poupança de longo prazo, de acordo com o comunicado da entidade bancária.

O Abanca realça toda a experiência amealhada por Centeno ao longo dos anos, "com uma carreira de mais de 30 anos no setor financeiro". Recorda que além de ter sido Governador do Banco de Portugal e membro do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE), presidiu ao Eurogrupo e foi Ministro das Finanças de Portugal.

No documento, Mário Centeno diz que "é uma honra integrar o Conselho de Administração do Abanca Vida e Pensões", acrescentando que parte para este desafio "com o compromisso de contribuir com a minha visão económica e experiência executiva".

Recorde-se que o Abanca Vida e Pensões, especializado em produtos de poupança e planos de pensões, fechou 2025 com receitas superiores a 97 milhões de euros.