MSC Group investe 500 milhões para entrar no negócio dos cruzeiros de luxo

O Mediterranean Shipping Company (MSC) Group, cujo principal negócio é o transporte marítimo de contentores, acaba de dar mais um passo para fortalecer a sua posição como operador de referência mundial no setor dos cruzeiros. A família Aponte, proprietária do grupo com sede em Genebra, Suíça, lançou ao mar a sua mais recente aposta, o navio Explora I, que representou um investimento superior a 500 milhões de euros. É o primeiro de uma frota projetada até seis navios focada no segmento luxo. Atualmente a navegar nas águas da Europa do Norte, o Explora I tem a ambição de oferecer a viagem de uma vida. Com este projeto, o grupo alarga a sua ação no turismo marítimo, onde já detém a MSC Cruzeiros, líder de mercado na Europa e também em Portugal..Nas palavras de Michael Ungerer, CEO da Explora Journeys (empresa responsável pelo novo negócio do grupo), acaba de nascer "uma nova era de viagens oceânicas de luxo". O Explora I tem de ser uma experiência única, de união com o mar e a terra, com marcas que perdurem na memória. E, para isso, a família Aponte Vago não poupou esforços. O design do navio tem a assinatura do consagrado designer e arquiteto britânico Martin Francis, que foi desafiado a assegurar que o desenho exterior do Explora lembrasse um super iate. As linhas interiores têm a marca da De Jorio Luxury and Yacht Projects e da NenMar. O objetivo foi replicar a essência do luxo europeu, envolvido numa atmosfera cosmopolita, vibrante, contemporânea, mas chique e intimista, diz Michael Ungerer. Em suma, o Explora I afirma-se como um hotel de luxo, que cruza com elegância as águas oceânicas..A materialização de toda esta ambição da família Aponte encontra-se em todos os pormenores. O navio tem 461 suítes, todas com um generoso terraço (dos maiores dentro desta categoria) e com 42 metros quadrados em média, decoradas com móveis de design europeu. Entre estas luxuosas casas à beira-mar, há uma que se destaca: a Owners Residence com os seus 280 metros quadrados, que contemplam quarto, sala de jantar com lareira, closet, lounge, quarto de banho, uma sauna, um terraço ao longo de toda a largura do navio, piscina de hidromassagem exterior e mordomo exclusivo. Um hiper luxo já vendido até 2024. Mas o Explora I oferece estas experiências únicas no spa ou nas suas quatro piscinas (uma interior), que combinam com várias banheiras de hidromassagem interiores e exteriores, nos 6250 metros quadrados de espaço ao ar livre e no rácio de hóspedes-tripulação de 1:1,25. A Explora Journeys sublinha também que este primeiro navio da marca oferece um dos maiores índices de espaço por passageiro, 18,4 metros quadrados, sendo que a capacidade de hospedagem está limitada a cerca de mil pessoas..Mulher ao comando O Explora I distingue-se também dos outros cruzeiros na oferta de circuitos. Ao longo de um ano, o navio cruza oceanos sempre com itinerários diferentes, permitindo longas estadias. Neste momento, navega pelo Norte da Europa, para daqui a umas semanas atravessar o Atlântico e passar o inverno na América do Norte e Mar das Caraíbas, regressando à Europa no verão de 2024 para viagens ao longo do Mediterrâneo. Sob o comando da capitã Serena Melani (a primeira mulher comandante do MSC Group), o Explora I atraca em portos de reconhecido interesse turístico, mas também procura destinos menos explorados para tornar a jornada do passageiro inspiradora e relaxante..Como sublinha Eduardo Cabrita, diretor-geral da MSC Cruzeiros em Portugal, "a Explora Journeys tem uma estratégia virada para a exploração, numa tentativa de levar as pessoas a viajar com a ideia de que vai explorar e não apenas fazer um cruzeiro". E enquanto navega os hóspedes podem desfrutar de 11 experiências gastronómicas nos seis restaurantes gourmet, 12 bares e lounges, além de poderem requisitar jantares para degustar na tranquilidade da sua própria suíte. Em simultâneo, há entretenimento contínuo e variados workshops, além de uma zona de lojas de produtos de reconhecidas marcas e conceituados designers. Uma experiência de sete noites tem um custo médio de 4500/5000 euros por pessoa..Segundo Eduardo Cabrita, "os maiores mercados para a Explora Journeys serão os EUA, Ásia e os grandes países da Europa, como Itália, França, Espanha, Inglaterra e Alemanha". Os portugueses marcarão presença nos navios Explora, mas a importância será pequena, admite o responsável. Há ainda "um trabalho de comunicação e formação com os agentes de viagens pela frente para que todos conheçam a marca e a experiência". Os circuitos estão à venda em todos os países onde a MSC está presente, incluindo em Portugal, numa lógica de B2B e B2C..O MSC Group tem já outro navio da classe Explora Journeys na reta final de construção. O estaleiro Fincantieri, em Itália, também responsável pelo Explora I, entregará este reforço no verão do próximo ano. Já o Explora III tem conclusão prevista para 2026 e o Explora IV para 2027. Estes dois navios já serão movidos a gás natural liquefeito. No total, as quatro unidades exigem um investimento de 2,5 mil milhões de euros. O grupo tem ainda em projeto a construção de mais dois navios desta categoria..A jornalista viajou a convite da Explora Journeys