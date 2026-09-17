Empresas

Mudança para bitola europeia custaria aos contribuintes até sete mil milhões de euros

A resistência de Espanha em aderir à rede ferroviária europeia é o maior entrave. Porém, o eventual valor do investimento “dificilmente será justificável", diz a Infraestruturas de Portugal.
Mudança para bitola europeia custaria aos contribuintes até sete mil milhões de euros
Paulo Spranger
Publicado a

Bruxelas quer ver implementada uma linha ferroviária por toda a Europa, o que obrigaria a que os Estados-membros optassem pela mesma bitola. No caso português, a fatura elevada e a resistência de Espanha continuam a fazer deste um processo que “dificilmente será justificável do ponto de vista da racionalidade socioeconómica”.

A explicação faz parte das conclusões de um relatório citado pelo Jornal de Negócios (acesso pago) elaborado pela Infraestruturas de Portugal (IP), intitulado Avaliação da Migração para a Bitola Nominal Europeia. Foi enviado, pela mesma entidade, à Comissão Europeia.

Mexer na rede existente, de forma a transitar para a bitola europeia, custaria até sete mil milhões de euros aos bolsos dos contribuintes. De resto a IP simulou três cenários de migração e todos eles representam "um investimento muito elevado para o setor ferroviário nacional”, pode ler-se. Este é um dos entraves, a somar à decisão da vizinha Espanha.

Mudança para bitola europeia custaria aos contribuintes até sete mil milhões de euros
Bruxelas quer toda a União Europeia ligada por ferrovia de alta velocidade até 2040

Além de Portugal, também a Espanha se recusa, para já, a mudar para a bitola europeia. Ora, enquanto a posição de nuestros hermanos se mantiver, Portugal vai dispensar a alteração, já que o território espanhol liga Portugal a toda a Europa.

Em qualquer caso, a “decisão final sobre uma eventual migração da rede deverá ser tomada em total coordenação com Espanha”. É que, de acordo com a IP, “A magnitude dos investimentos envolvidos, o horizonte temporal necessário para concretizar uma eventual migração e consequentes relevantes impactos operacionais, tornam indispensável uma abordagem totalmente integrada com a evolução do sistema ferroviário espanhol”

Mudança para bitola europeia custaria aos contribuintes até sete mil milhões de euros
Alstom e Talgo discutem bitola ibérica e manutenção no concurso de alta velocidade da CP
Mudança para bitola europeia custaria aos contribuintes até sete mil milhões de euros
CP faz testes com satélite da Starlink para melhorar conectividade nos comboios de alta velocidade
Mudança para bitola europeia custaria aos contribuintes até sete mil milhões de euros
Comboios de alta velocidade começam a chegar em 2031 e entram em circulação no ano seguinte, diz ministro
milhão de euros
Infraestruturas de Portugal (IP)
Potencial para Portugal
Diário de Notícias
www.dn.pt