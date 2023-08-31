Musk alvo de dupla investigação sobre uso de fundos da Tesla em projeto pessoal

A justiça federal e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos estão a investigar a possível utilização de fundos da fabricante de automóveis Tesla para financiar um projeto pessoal do seu líder, Elon Musk..De acordo com o jornal Wall Street Journal (WSJ), numa notícia divulgada esta quarta-feira em que cita fontes ligadas ao processo, a justiça federal de Manhattan, Nova Iorque, solicitou "informações sobre os benefícios pessoais pagos a Musk, sobre o valor gasto pela Tesla para este projeto (...) e sobre a sua utilização futura"..Este "Projeto 42", o nome que segundo o jornal é utilizado internamente, diz respeito "à construção de uma espaçosa estrutura de vidro na área de Austin, Texas", onde está localizada a sede da Tesla..A construção também é objeto de uma investigação civil por parte da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, em inglês), acrescentou o WSJ, especificando que as duas investigações estavam em "fase preliminar e não podem resultar em acusações formais de irregularidades"..O jornal noticiou em julho que o conselho de administração da Tesla estava a investigar internamente se os recursos da empresa tinham sido mal utilizados no projeto e se o bilionário estava envolvido.."Os advogados e membros do conselho da Tesla analisaram o projeto depois de os funcionários terem levantado preocupações sobre como a empresa planeava usar paredes de vidro especiais que tinha encomendado por vários milhões de dólares", referiu ainda o WSJ, que não sabe onde está este projeto e se essas paredes foram entregues.