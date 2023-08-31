DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Musk alvo de dupla investigação sobre uso de fundos da Tesla em projeto pessoal

Justiça federal de Manhattan terá solicitado informações sobre os benefícios pessoais pagos a Musk, sobre o valor gasto pela Tesla para a construção de uma espaçosa estrutura de vidro na área de Austin, no Texas.
A justiça federal e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos estão a investigar a possível utilização de fundos da fabricante de automóveis Tesla para financiar um projeto pessoal do seu líder, Elon Musk.

De acordo com o jornal Wall Street Journal (WSJ), numa notícia divulgada esta quarta-feira em que cita fontes ligadas ao processo, a justiça federal de Manhattan, Nova Iorque, solicitou "informações sobre os benefícios pessoais pagos a Musk, sobre o valor gasto pela Tesla para este projeto (...) e sobre a sua utilização futura".

Este "Projeto 42", o nome que segundo o jornal é utilizado internamente, diz respeito "à construção de uma espaçosa estrutura de vidro na área de Austin, Texas", onde está localizada a sede da Tesla.

A construção também é objeto de uma investigação civil por parte da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, em inglês), acrescentou o WSJ, especificando que as duas investigações estavam em "fase preliminar e não podem resultar em acusações formais de irregularidades".

O jornal noticiou em julho que o conselho de administração da Tesla estava a investigar internamente se os recursos da empresa tinham sido mal utilizados no projeto e se o bilionário estava envolvido.

"Os advogados e membros do conselho da Tesla analisaram o projeto depois de os funcionários terem levantado preocupações sobre como a empresa planeava usar paredes de vidro especiais que tinha encomendado por vários milhões de dólares", referiu ainda o WSJ, que não sabe onde está este projeto e se essas paredes foram entregues.

