Musk ataca juíza que decidiu arquivar a sua queixa contra a OpenAI

Elon Musk atacou verbalmente, na sua rede social, a juíza encarregada do seu processo contra os dirigentes da OpenAI, depois da anulação do processo na segunda-feira, considerando que a magistrada tinha criado um "precedente terrível".

Depois de três semanas de audiências, Yvonne Gonzalez Rogers seguiu as recomendações do júri, que considerou os factos prescritos.

O júri, composto por nove membros, decidiu que a acusação feita por Musk à empresa da qual fez parte não foi apresentada dentro do prazo estipulado por lei.

Musk acusou a tecnológica de quebra de contrato e de enriquecimento ilícito.

Por sua vez, a OpenAI classificou o processo como uma tentativa infundada de obstruir um concorrente através do sistema judicial.

Durante o julgamento, o advogado da OpenAI apresentou vários 'e-mails' de assessores de Musk, discutindo uma possível participação acionista, que o magnata adquiria, caso a empresa deixasse de ser uma organização sem fins lucrativos.

Musk investiu cerca de 45 milhões de dólares (cerca de 39 milhões de euros) na empresa, mas, em 2017, dois anos após a fundação da OpenAI, a sua relação com o presidente executivo, Sam Altman, deteriorou-se.

Um ano depois, o também dono da Tesla demitiu-se da Administração da OpenAI, que, em 2019, passou a ser uma empresa com fins lucrativos.