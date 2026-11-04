Musk reage com sarcasmo à vitória dos democratas e sugere levar centros de dados para o espaço

"Tenho a sensação de que a interferência dos meus lasers espaciais nas eleições não funcionou desta vez", comentou Elon Musk na rede social X, ironizando a derrota dos candidatos republicanos que apoiou financeiramente nas eleições intercalares dos Estados Unidos.

Perante a vitória dos democratas, que conquistaram o controlo das duas câmaras do Congresso e de bastiões como o Texas, o empresário reagiu com sarcasmo à possibilidade de novas restrições ao setor da inteligência artificial (IA): "Os centros de dados no espaço parecem agora particularmente atraentes."

A reação do fundador da Tesla e da SpaceX surge num momento crítico para os seus investimentos. Musk tinha transferido recentemente as sedes das suas principais empresas — Tesla, SpaceX e X — para o Texas, atraído por benefícios fiscais e fraca regulamentação. Contudo, o desfecho eleitoral ditou a derrota de figuras como o governador Greg Abbott e o candidato ao Senado Ken Paxton, ambos financiados por Musk.

A vaga democrata no Texas coloca em causa o modelo de crescimento do setor tecnológico na região. As eleições ditaram a subida ao poder de responsáveis políticos decididos a travar a expansão destas infraestruturas energéticamente intensivas.

"É necessário estabelecer imediatamente uma moratória sobre os centros de dados", defendeu Gina Hinojosa, a nova governadora eleita do Texas, que exige também o fim dos incentivos fiscais concedidos às multinacionais de tecnologia. Uma posição partilhada por James Talarico, o novo senador pelo mesmo estado.

O travão político no Texas representa um solavanco para as perspetivas de crescimento da IA nos Estados Unidos. O estado projetava concentrar perto de 30% de toda a energia elétrica nacional destinada à inteligência artificial até 2028, segundo dados da Bloom Energy. Gigantes como a Alphabet (Google) tinham igualmente em curso planos para erguer novas instalações na região.

A vitória democrata introduz assim uma forte dose de incerteza em Wall Street. Numa altura em que os investidores escrutinam com rigor a rentabilidade dos avultados montantes aplicados em inteligência artificial, a perspetiva de moratórias e cortes nos benefícios fiscais promete dificultar ainda mais o regresso do capital investido pelas grandes tecnológicas.