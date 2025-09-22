"Não passes cartão à fraude". Associação Portuguesa de Bancos lança campanha de sensibilização

Os mecanismos de fraude tornam-se cada vez mais avançados e ameaçam as contas bancárias de qualquer utilizador. Por isso, a Associação Portuguesa de Bancos (APB) lançou uma campanha para sensibilizar os portugueses.“Não passes cartão à fraude” é o nome da iniciativa, que visa alertar para os principais riscos de fraude. Em causa está o objetivo de aumentar vertentes como "a literacia financeira e digital", em prol de comportamentos mais responsáveis. A campanha dedica-se, sobretudo, ao combate a três tipos de práticas fraudulentas. É o caso do phishing (envio de mensagens com links maliciosos, que servem para roubar dados pessoais), spoofing (falsificação de números de telefone, endereços de e-mail ou sites, para fazer parecer que é legítimo um contacto no qual se pede dinheiro ou dados sensíveis) e roubo de identidade (a utilização de dados pessoais roubados para agir em nome da vítima, de forma a abrir contas, pedir créditos ou realizar operações.O objetivo da APB passa por incentivar à verificação da origem de mensagens e chamadas, assim como à não partilha de dados confidenciais e à confirmação dos contactos do banco, através dos canais oficiais.