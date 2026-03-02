Navigator fortalece presença europeia com investimento de 115 milhões em Aveiro

A The Navigator Company aprovou um investimento de cerca de 115 milhões para instalar uma nova máquina de produção de papel Tissue no complexo industrial de Aveiro, com capacidade anual prevista de 70 mil toneladas, anunciou a empresa esta segunda-feira, 2 de março.

O equipamento destina‑se a abastecer a operação adquirida no Reino Unido em 2024, cuja unidade de transformação tem capacidade para processar cerca de 130 mil toneladas por ano mas não dispunha de produção própria de bobines.

Segundo o grupo, a decisão segue um estudo de viabilidade iniciado em 2025 e insere‑se na estratégia de crescimento e internacionalização do segmento de Tissue, que tem incluído aquisições recentes para aumentar escala industrial e diversificação geográfica.

A aposta em Aveiro visa criar uma cadeia mais integrada, equilibrando produção de bobines e necessidade de transformação, reduzir a dependência de compras externas e melhorar eficiência operacional e sustentabilidade.

O complexo de Aveiro já está preparado para acolher uma segunda máquina, beneficiando da partilha de activos e sinergias com a primeira unidade, nomeadamente ao nível do uso de pasta, fornecimento de vapor e gestão de recursos humanos. O arranque da nova linha está previsto para março de 2028.

O investimento de 115 milhões será realizado ao longo de três anos — 48 milhões em 2026, 53 milhões em 2027 e 14 milhões em 2028 — e contará com apoio no âmbito do programa Portugal 2030.