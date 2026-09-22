Navigator investiu 193 milhões em seis projetos para reduzir emissões de carbono

A The Navigator Company investiu 193 milhões de euros em seis projetos de redução de emissões, nos últimos quatro anos. Do valor total, 76 milhões têm origem no PRR.

Num comunicado enviado às redações, a produtora de pasta, papel, tissue e soluções sustentáveis de packaging e energia esclarece que os seis maiores projetos estão instalados em Setúbal, Figueira da Foz, Aveiro e Vila Velha de Ródão.

Estes concentram o referido investimento de 193 milhões, que permitiu um corte de 300 mil toneladas nas emissões de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera, mas não é tudo.

No total, a empresa esteve envolvida em 90 projetos ligados à descarbonização industrial, desenvolvimento de novos bioprodutos, digitalização e modernização da atividade florestal. Nestes, o investimento acumulado desde 2018 ascende a 352 milhões de euros. A Navigator dá conta ainda dos efeitos a respeito da descarbonização.

Em 2025, face a 2019, as emissões caíram 37% e aponta, agora, para uma redução de 54% até 2027. Tal corresponde à perspetiva de um corte equivalente a 415 toneladas de CO2.

Na segunda-feira, 21 de setembro, António Redondo, CEO da Navigator, alertou para o impacto dos custos da energia e para a necessidade de criar condições que tornem viáveis os novos investimentos. "O preço da eletricidade europeia continua largamente indexado ao gás, mesmo quando a maior parte da eletricidade já não é produzida a partir de gás", alerta, além de pedir "coerência" às entidades competentes.

"Contratos de longo prazo acessíveis, ligações à rede em prazos compatíveis com o investimento e um preço que acompanhe o mix de produção que já temos" seriam fatores decisivos para o setor, de acordo com o CEO. "Sem isso, a eletrificação da indústria será somente um ato de fé", conclui.

Peça atualizada com as áreas de atuação dos 90 projetos da The Navigator Company.