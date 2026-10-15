Navigator lança programa para mobilizar até 84 milhões para investimento florestal

A The Navigator Company lançou um programa de apoio ao investimento produtivo que pretende mobilizar até 84 milhões de euros para 124 parceiros do Clube Produtores Florestais Navigator, com incentivos que podem atingir 50% do investimento elegível.

Em comunicado, a Navigator indica que a iniciativa, denominada Rede de Fornecedores Inovadores (RFI), foi desenvolvida em parceria com a AGROGES, no âmbito do Portugal 2030 e em articulação com o COMPETE 2030, visando reforçar a competitividade e a capacidade de investimento da fileira florestal.

O programa destina-se a fornecedores de madeira, prestadores de serviços florestais e empresas de transporte que integrem o Clube Produtores Florestais Navigator, permitindo apoiar investimentos em maquinaria, tecnologia, digitalização e novos processos.

Uma das primeiras oportunidades disponibilizadas será o Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva, que prevê uma taxa base de apoio de 40% para micro e pequenas empresas e de 30% para médias empresas.

A estas taxas poderá acrescer uma majoração de 10 pontos percentuais associada ao reforço da relação da empresa candidata com a Navigator e, em determinadas sub-regiões, uma majoração territorial adicional de 10 pontos percentuais, dentro dos limites máximos de auxílio aplicáveis.

Os apoios não se destinam à substituição de equipamentos, exigindo projetos que introduzam produtos, serviços ou processos novos ou significativamente melhorados, com impacto na capacidade operacional, produtividade, eficiência e competitividade das empresas.

A Navigator indica que a iniciativa pretende modernizar o tecido empresarial da fileira florestal, reforçar a capacidade produtiva e promover ganhos de eficiência, contribuindo também para reduzir a dependência de importações.

Na avaliação das candidaturas será valorizado o impacto efetivo dos investimentos na atividade das empresas, nomeadamente ao nível da inovação, produtividade e eficiência, bem como o contributo para o fortalecimento da cadeia de valor.

O programa integra ainda condições bonificadas de financiamento através do Crédito Agrícola e condições diferenciadas em seguros de máquinas, ao abrigo de uma parceria com a Empremédia.

A AGROGES apoiará a preparação e apresentação das candidaturas.

A The Navigator Company registou um volume de negócios de 1.970 milhões de euros em 2025, segundo a informação divulgada pela empresa.