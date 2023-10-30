DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Navigator sobe entre 5% e 7% preço do papel de impressão a partir de dezembro

A The Navigator Company anunciou esta segunda-feira que vai aumentar entre 5% e 7% os preços do papel de impressão e escrita a partir de 1 de dezembro na Europa.

Em comunicado, a empresa afirma que "o ajustamento é necessário devido ao aumento estrutural dos valores de aquisição da maioria dos fatores de produção essenciais para o fabrico de papel, o que torna os atuais níveis de preços insustentáveis".

A Navigator informa que "adicionalmente, e mais recentemente, a pasta de papel e a energia registaram aumentos significativos" e acrescenta que "a recuperação da procura, visível nos mercados globais, também contribui para este ajustamento de preços" em todos os papéis Uncoated Woodfree (UWF).

A Navigator registou, nos primeiros nove meses deste ano, lucros de 201 milhões de euros, uma queda de 26% em relação ao período homólogo, adiantou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No mesmo período, a empresa obteve um volume de negócios de 1,46 mil milhões de euros, o que representa uma queda de 20%, destacou o grupo, na mesma nota divulgada em 25 de outubro.

"As vendas de [papel] UWF da Navigator totalizaram 809 mil toneladas nos primeiros nove meses do ano, o que representa uma quebra de 29% face ao período homólogo", referiu.

