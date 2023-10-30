Navigator sobe entre 5% e 7% preço do papel de impressão a partir de dezembro

A The Navigator Company anunciou esta segunda-feira que vai aumentar entre 5% e 7% os preços do papel de impressão e escrita a partir de 1 de dezembro na Europa..Em comunicado, a empresa afirma que "o ajustamento é necessário devido ao aumento estrutural dos valores de aquisição da maioria dos fatores de produção essenciais para o fabrico de papel, o que torna os atuais níveis de preços insustentáveis"..A Navigator informa que "adicionalmente, e mais recentemente, a pasta de papel e a energia registaram aumentos significativos" e acrescenta que "a recuperação da procura, visível nos mercados globais, também contribui para este ajustamento de preços" em todos os papéis Uncoated Woodfree (UWF)..A Navigator registou, nos primeiros nove meses deste ano, lucros de 201 milhões de euros, uma queda de 26% em relação ao período homólogo, adiantou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)..No mesmo período, a empresa obteve um volume de negócios de 1,46 mil milhões de euros, o que representa uma queda de 20%, destacou o grupo, na mesma nota divulgada em 25 de outubro.."As vendas de [papel] UWF da Navigator totalizaram 809 mil toneladas nos primeiros nove meses do ano, o que representa uma quebra de 29% face ao período homólogo", referiu.