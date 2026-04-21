Âncora investe 180 milhões em dois projetos residenciais no Porto

A promotora imobiliária e gestora de ativos Âncora Investments anunciou, esta terça-feira, 21, uma parceria com a PMA – Paulo Merlini Architects para desenvolver dois empreendimentos residenciais de grande escala na Área Metropolitana do Porto, em Canelas (Vila Nova de Gaia) e Águas Santas (Maia).

O investimento associado está, por agora, estimado em cerca de 180 milhões de euros, podendo aumentar à medida que os projetos avancem.

Em fase avançada de planeamento e avaliação, os dois desenvolvimentos deverão somar mais de 80.000 m² de construção acima do solo e cerca de 650 habitações, dirigidas ao segmento residencial intermédio.

Em Canelas prevê‑se um conjunto com cerca de 49.000 m² e aproximadamente 400 unidades, com espaços verdes e áreas comuns pensado para reforçar a identidade comunitária, é salientado em comunicado.

Em Águas Santas, na zona da Caverneira, o projeto contempla cerca de 33.000 m² e 250 habitações, com foco na integração urbana e na conectividade, realça a mesma nota.

Tamir Luria, partner da Âncora Investments, destaca, citada no documento, o foco “no desenvolvimento de projetos residenciais de grande escala para o segmento intermédio, com uma forte ênfase na habitabilidade, no conceito de comunidade e numa execução disciplinada”. Acrescenta que a parceria com a PMA permite alinhar a visão arquitetónica com os objetivos comerciais e financeiros desde fases iniciais.

Do lado da arquitetura, Rúben Calado, sócio e Chief Business Development Officer da PMA, diz que esta parceria com permite “integrar a arquitetura e a análise de investimento desde fases iniciais, assegurando projetos mais coerentes e diferenciadores”. Destaca ainda que a intervenção precoce gera maior valor ao combinar visão arquitetónica com viabilidade financeira e técnica.

As obras deverão arrancar ao longo dos próximos 12 meses e avançar de forma faseada ao longo de vários anos. Sobre a calendarização, Tamir Luria explica que “a abordagem faseada destes desenvolvimentos permite‑nos alinhar o ritmo de execução com a procura e garantir uma gestão disciplinada do investimento”.

A Âncora Investments, liderada por Elad Shachar e Tamir Luria, gere mais de 70 milhões de euros em ativos e atua nos setores residencial, hoteleiro, comercial e de uso misto em Portugal.

A PMA, com escritórios em Gondomar e no Porto, refere uma carteira de projetos imobiliários em curso avaliada em mais de 500 milhões de euros e posiciona‑se como parceiro técnico e estratégico desde a due diligence até à execução.