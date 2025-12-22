DN DN Brasil Men's Health Women's Health
A NOS está sediada no Campo Grande, em Lisboa
A NOS está sediada no Campo Grande, em Lisboa
Empresas

Índice S&P Global coloca NOS com pontuação recorde, muito acima da média do setor

A operadora de telecomunicações viu serem-lhe atribuídos 75 pontos, quase a duplicar a média de 40 pontos para aquele segmento da economia. Milhares de empresas de todo o mundo estiveram sob análise.
Publicado a

A NOS alcançou 75 pontos no S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025. A operadora de telecomunicações registou quase o dobro da média do setor (40 pontos).

Em causa está um índice internacional que avalia o desempenho de mais de 13 mil empresas de todo o mundo, sob métricas ligadas aos critérios ESG, ou seja, ambientais, sociais e de governance. Consoante as conclusões, é atribuída uma pontuação, entre 0 e 100 pontos.

Em comunicado, a NOS destaca a performance particularmente positiva nas áreas de "ética empresarial, gestão de riscos, privacidade e cibersegurança, gestão ambiental, eficiência energética, diversidade e bem-estar das pessoas, e inclusão digital", pode ler-se.

Neste âmbito, a empresa sublinha os compromissos com "políticas de anticorrupção reforçadas, metas climáticas validadas pela Science Based Targets initiative (SBTi) e programas de eficiência energética e circularidade", acrescenta.

Na ótica de Luísa Jervell, diretora de Sustentabilidade da NOS, o resultado valida a "solidez" da NOS, assim como "o rigor das nossas práticas e o compromisso das nossas equipas em integrar a sustentabilidade no negócio".

A NOS está sediada no Campo Grande, em Lisboa
"Futuro das telecomunicações passa por um ecossistema digital integrado"
A NOS está sediada no Campo Grande, em Lisboa
Operadoras proibidas de cobrar portabilidade de números de telemóvel a partir desta segunda-feira
Telecomunicações
NOS
operadoras de telecomunicações
Diário de Notícias
www.dn.pt