Índice S&P Global coloca NOS com pontuação recorde, muito acima da média do setor

A NOS alcançou 75 pontos no S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025. A operadora de telecomunicações registou quase o dobro da média do setor (40 pontos).Em causa está um índice internacional que avalia o desempenho de mais de 13 mil empresas de todo o mundo, sob métricas ligadas aos critérios ESG, ou seja, ambientais, sociais e de governance. Consoante as conclusões, é atribuída uma pontuação, entre 0 e 100 pontos.Em comunicado, a NOS destaca a performance particularmente positiva nas áreas de "ética empresarial, gestão de riscos, privacidade e cibersegurança, gestão ambiental, eficiência energética, diversidade e bem-estar das pessoas, e inclusão digital", pode ler-se.Neste âmbito, a empresa sublinha os compromissos com "políticas de anticorrupção reforçadas, metas climáticas validadas pela Science Based Targets initiative (SBTi) e programas de eficiência energética e circularidade", acrescenta.Na ótica de Luísa Jervell, diretora de Sustentabilidade da NOS, o resultado valida a "solidez" da NOS, assim como "o rigor das nossas práticas e o compromisso das nossas equipas em integrar a sustentabilidade no negócio".