Índico investe cinco milhões na PandaDoc para acelerar funções de IA e reforçar equipa em Lisboa

A Índico Capital Partners anunciou um investimento de 5 milhões de euros na PandaDoc, fornecedor de software de automatização documental, para financiar a próxima fase de desenvolvimento de funcionalidades baseadas em inteligência artificial e expandir equipas em Lisboa.Fundada em 2013 por Mikita Mikado e Serge Barysiuk, a PandaDoc transformou‑se numa plataforma que automatiza propostas, contratos e processos de faturação, tendo alcançado em 2021 o estatuto de unicórnio. A empresa mantém em Lisboa um escritório estratégico na Europa, que servirá de base para o crescimento operacional previsto com o novo capital.Mikita Mikado, cofundador e CEO da PandaDoc, vê na sociedade de capital de risco portuguesa "o parceiro ideal para nos ajudar a acelerar a nossa inovação em IA".Do lado do investidor, Stephan de Moraes, presidente da Índico, deixou bem claro que o apoio à PandaDoc se enquadra na estratégia do fundo de potenciar o ecossistema tecnológico em Portugal e promover a expansão europeia das empresas.O investimento surge num contexto em que a Índico lançou o Indico VC Fund III, no valor de 125 milhões de euros, cujo primeiro fecho está previsto para dezembro de 2025, depois de o Fundo Europeu de Investimento ter anunciado um compromisso de 30 milhões. A operação deverá acelerar a agenda de inovação da PandaDoc e reforçar Lisboa como polo europeu para desenvolvimento de soluções documentais com IA..Índico lança novo fundo de 125 milhões para aposta em tecnológicas inovadoras no sul da Europa\n\n