Índico investe cinco milhões na PandaDoc para acelerar funções de IA e reforçar equipa em Lisboa

Fundada em 2013, a empresa transformou‑se numa plataforma que automatiza propostas, contratos e processos de faturação, tendo alcançado em 2021 o estatuto de unicórnio.
A Índico Capital Partners anunciou um investimento de 5 milhões de euros na PandaDoc, fornecedor de software de automatização documental, para financiar a próxima fase de desenvolvimento de funcionalidades baseadas em inteligência artificial e expandir equipas em Lisboa.

Fundada em 2013 por Mikita Mikado e Serge Barysiuk, a PandaDoc transformou‑se numa plataforma que automatiza propostas, contratos e processos de faturação, tendo alcançado em 2021 o estatuto de unicórnio.

A empresa mantém em Lisboa um escritório estratégico na Europa, que servirá de base para o crescimento operacional previsto com o novo capital.

Mikita Mikado, cofundador e CEO da PandaDoc, vê na sociedade de capital de risco portuguesa "o parceiro ideal para nos ajudar a acelerar a nossa inovação em IA".

Do lado do investidor, Stephan de Moraes, presidente da Índico, deixou bem claro que o apoio à PandaDoc se enquadra na estratégia do fundo de potenciar o ecossistema tecnológico em Portugal e promover a expansão europeia das empresas.

O investimento surge num contexto em que a Índico lançou o Indico VC Fund III, no valor de 125 milhões de euros, cujo primeiro fecho está previsto para dezembro de 2025, depois de o Fundo Europeu de Investimento ter anunciado um compromisso de 30 milhões.

A operação deverá acelerar a agenda de inovação da PandaDoc e reforçar Lisboa como polo europeu para desenvolvimento de soluções documentais com IA.

Índico lança novo fundo de 125 milhões para aposta em tecnológicas inovadoras no sul da Europa
Inteligência Artificial
Investimento
PandaDoc
Índico Capital Partners

