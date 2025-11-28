DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Índico lança novo fundo de 125 milhões para aposta em tecnológicas inovadoras no sul da Europa

Fundo visa especificamente "empresas que desenvolvem soluções corporativas de SaaS, IA e 'Deep Tech', bem como as das áreas de tecnologia espacial e oceânica".
A Índico Capital Partners lançou esta sexta-feira, 28, um novo fundo de 125 milhões de euros, o Indico VC Fund III, que irá concentrar a sua estratégia de investimento em tecnológicas inovadoras criadas em Portugal, Espanha e Itália.

"O fundo garantiu com sucesso um importante aporte inicial de 30 milhões de euros do Fundo Europeu de Investimento (FEI), o braço do grupo Banco Europeu de Investimento (BEI) especializado em investimentos em ações de PME e empresas de média capitalização", refere a Índico, em comunicado.

O novo fundo, o VC Fund III, "irá concentrar a sua estratégia de investimento principalmente em empresas tecnológicas inovadoras criadas em Portugal, Espanha e Itália, procurando também ativamente oportunidades junto da grande diáspora destes países", como EUA, Reino Unido e outros países", adianta.

O fundo irá focar-se "em investimentos que vão desde a fase Seed [estágio inicial de investimento em startups] até à Série B [ronda de financiamento para startups que já passaram a fase inicial], visando especificamente empresas que desenvolvem soluções corporativas de SaaS ['Software as a Service'], IA [inteligência artificial] e 'Deep Tech' [soluções baseadas em avanços científicos e inovações tecnológicas profundas], bem como as das áreas de tecnologia espacial e oceânica".

"Estamos muito satisfeitos por lançar a terceira geração de fundos da Índico, com o Indico VC Fund III - o nosso sexto fundo", afirma Stephan de Moraes, presidente da Índico, citado no comunicado.

"Garantir o compromisso inicial do FEI, os nossos principais investidores em fundos anteriores, é uma forte validação do nosso desempenho e estratégia de foco em software, inteligência artificial e 'Deep Tech' no sul da Europa. Estamos estrategicamente posicionados para identificar e escalar as melhores empresas da região e a sua diáspora e posicioná-las no mercado global", acrescenta.

Por sua vez, o presidente do FEI, Marjut Falkstedt, disse estar entusiasmado "por unir forças de novo com a Índico Capital Partners para apoiar o vibrante ecossistema de inovação tecnológica em Portugal, Espanha e Itália".

Através desta operação, "o FEI irá apoiar investimentos em empresas que estão a fazer a diferença na inteligência artificial, em tecnologia de ponta e na economia azul", remata.

A Índico Capital Partners gere mais de 240 milhões de euros em ativos sob gestão distribuídos por cinco fundos e apoiou 53 empresas que, em conjunto, angariaram mais de 2,5 mil milhões de euros.

A entidade contribuiu para o crescimento de várias empresas líderes em tecnologia no sul da Europa, incluindo quatro unicórnios, através dos seus fundos anteriores, segundo a empresa.

