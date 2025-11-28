Índico lança novo fundo de 125 milhões para aposta em tecnológicas inovadoras no sul da Europa

A Índico Capital Partners lançou esta sexta-feira, 28, um novo fundo de 125 milhões de euros, o Indico VC Fund III, que irá concentrar a sua estratégia de investimento em tecnológicas inovadoras criadas em Portugal, Espanha e Itália."O fundo garantiu com sucesso um importante aporte inicial de 30 milhões de euros do Fundo Europeu de Investimento (FEI), o braço do grupo Banco Europeu de Investimento (BEI) especializado em investimentos em ações de PME e empresas de média capitalização", refere a Índico, em comunicado.O novo fundo, o VC Fund III, "irá concentrar a sua estratégia de investimento principalmente em empresas tecnológicas inovadoras criadas em Portugal, Espanha e Itália, procurando também ativamente oportunidades junto da grande diáspora destes países", como EUA, Reino Unido e outros países", adianta.O fundo irá focar-se "em investimentos que vão desde a fase Seed [estágio inicial de investimento em startups] até à Série B [ronda de financiamento para startups que já passaram a fase inicial], visando especificamente empresas que desenvolvem soluções corporativas de SaaS ['Software as a Service'], IA [inteligência artificial] e 'Deep Tech' [soluções baseadas em avanços científicos e inovações tecnológicas profundas], bem como as das áreas de tecnologia espacial e oceânica"."Estamos muito satisfeitos por lançar a terceira geração de fundos da Índico, com o Indico VC Fund III - o nosso sexto fundo", afirma Stephan de Moraes, presidente da Índico, citado no comunicado."Garantir o compromisso inicial do FEI, os nossos principais investidores em fundos anteriores, é uma forte validação do nosso desempenho e estratégia de foco em software, inteligência artificial e 'Deep Tech' no sul da Europa. Estamos estrategicamente posicionados para identificar e escalar as melhores empresas da região e a sua diáspora e posicioná-las no mercado global", acrescenta.Por sua vez, o presidente do FEI, Marjut Falkstedt, disse estar entusiasmado "por unir forças de novo com a Índico Capital Partners para apoiar o vibrante ecossistema de inovação tecnológica em Portugal, Espanha e Itália".Através desta operação, "o FEI irá apoiar investimentos em empresas que estão a fazer a diferença na inteligência artificial, em tecnologia de ponta e na economia azul", remata.A Índico Capital Partners gere mais de 240 milhões de euros em ativos sob gestão distribuídos por cinco fundos e apoiou 53 empresas que, em conjunto, angariaram mais de 2,5 mil milhões de euros.A entidade contribuiu para o crescimento de várias empresas líderes em tecnologia no sul da Europa, incluindo quatro unicórnios, através dos seus fundos anteriores, segundo a empresa. .Indico investe 10 milhões na WSense para expansão de tecnologia subaquática