Índico lidera investimento de sete milhões na Dealroom para expansão nos EUA e aposta em IA

A plataforma de dados Dealroom, referência global em inteligência sobre startups e capital de risco, anunciou uma nova ronda de investimento liderada pela gestora portuguesa Índico Capital Partners, com a participação do Rabobank e dos investidores já presentes Beringea, Shoe Investments e Knight Capital.

A operação visa acelerar a expansão internacional da empresa, com foco inicial nos Estados Unidos, e financiar reforços nos seus ativos proprietários de dados, capacidades de inteligência artificial e desenvolvimento de produto. Estas medidas pretendem consolidar a posição da Dealroom como fonte de referência para a monitorização e análise dos ecossistemas tecnológicos.

Stephan de Moraes, managing partner da Índico Capital Partners, salienta a satisfação por receber a Dealroom no portfólio da gestora. "O seu compromisso com o ecossistema português vai muito além dos dados; trata-se de uma presença física. Ao estabelecer um escritório e uma equipa dedicada aqui em Lisboa, tornaram-se parte integrante da nossa comunidade tecnológica”.

Segundo de Moraes, a combinação de dados em tempo real e IA distingue a Dealroom por oferecer “inteligência preditiva em vez de apenas relatórios históricos”.

Yoram Wijngaarde, fundador e CEO da Dealroom sublinha que “mais de 100 ecossistemas tecnológicos em todo o mundo confiam na Dealroom para ajudar a medir e demonstrar o crescimento dos seus ecossistemas tecnológicos — de Austin a Astana, de Nova Iorque a Nairobi. Mas estamos apenas a começar. Este novo financiamento permite-nos aproveitar este impulso e expandir ainda mais a forma como mapeamos os ecossistemas tecnológicos do mundo”.

A Dealroom, fundada em Amesterdão em 2013, recolhe e processa dados em tempo real sobre rondas de financiamento, avaliações e modelos de negócio, oferecendo instrumentos de benchmarking e inteligência preditiva para investidores, empresas e entidades públicas. A plataforma destaca-se pela colaboração com governos e ecossistemas locais, o que lhe permite produzir cobertura e bases de dados proprietárias não disponíveis em fontes tradicionais.